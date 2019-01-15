永利禁令不影响盈利．云顶维持加码评级 联昌研究指出，法庭已给云顶更多时间以作出回复，并且对云顶2018年至2020财政年盈利没有影响，保持“加码”评级。

（吉隆坡14日讯）针对美国永利度假村（Wynn Resorts）向法庭申请临时禁令，喊停云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）旗下名胜世界拉斯维加斯度假村计划建筑活动，联昌研究指出，法庭已给云顶更多时间以作出回复，并且对云顶2018年至2020财政年盈利没有影响，保持“加码”评级。

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2018年12月27日，永利度假村向法庭申请的临时禁令，禁止云顶名胜世界拉斯维斯进一步建筑活动，指它涉嫌抄袭永利度假村的独特建筑模式与设计。永利度假村要求美国法庭为初步禁令聆审。

上周四云顶提出反对，要求法庭否决永利度假村申请，因初步禁令对于尚未完成及初步建筑阶段的云顶名胜世界拉斯维斯建筑物过于断言及臆测推断。

云顶表示，一旦云顶名胜世界拉斯维斯建峻，并预期在2020年杪开始营运时，它的外观将与永利度假村建筑物有很大分别。

云顶也表示，永利度假村也未能提出它所面对的逼切威胁及不可挽回的破坏，这是取得任何临时禁令的主要要求。

云顶表示，目前云顶名胜世界拉斯维斯的建筑工程持续进行，并料如期在2020年杪完成。

目前云顶名胜世界拉斯维斯已投资10亿美元，预料完成整体计划的总投资将达到40亿美元（约164亿令吉）。联昌预料这起官司对云顶2018年至2020财政年盈利没有影响，因新赌场要在2021财政年起才开始营运。

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若永利取得禁令

工程恐延迟

不过，该行指出，若是永利度假村成功取得禁令，云顶名胜世界拉斯维斯的建筑将会延迟。

目前，该行保持云顶的“加码”评级，目标价为8令吉90仙。

过去3个月来，可说是云顶集团的多事之秋，包括去年11月旗下持有49.3%股权的云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）的赌场税被调高10%、11月杪发生主题乐园风波而闹上法庭，可能使其室外主题乐园延迟开幕营业、云顶大马为美国业务的承诺付款票据作出18亿3400万令吉减记拨备金等。

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14日闭市，云顶跌7仙，收报6令吉38仙。