UTC22日起缩短开放时间．市民：公仆效率更重要 全国城市转型中心（UTC）及其中7所城市转型中心的开放时间进行调整，尽管服务时间将从1月22日起被缩短，惟市民最关注的是公务员能够加速服务效率，避免日后被迫耗时更冗长的时间来处理事务。

克拉末城市转型中心柜台的服务员为访客提供号码牌。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）全国城市转型中心（UTC）及其中7所城市转型中心的开放时间进行调整，尽管服务时间将从1月22日起被缩短，惟市民最关注的是公务员能够加速服务效率，避免日后被迫耗时更冗长的时间来处理事务。

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节省支出避免浪费资源

财政部上周六发表文告指出，全国城市转型中心（UTC）服务时间再进行调整，从1月22日起，其中7所UTC的开放时间将从现有的早上8时至晚上7时，调整成工作日下午1时至晚上10时，周末早上8时至下午5时，以满足民众下班后处理事务的需求，同时也节省政府支出，避免不必要的人力和时间浪费。

调整开放时间的7所UTC分别是位于雪州沙亚南、吉隆坡克拉末（K e r a mat）、森美兰州芙蓉、吉打州亚罗士打、柔佛州新山、丹州哥打峇鲁及登州瓜拉登嘉楼。

《大都会》社区报记者今早走访吉隆坡克拉末的迷你城市转型中心（Mini UTC Keramat），受访的访客针对城市转型中心即将延迟开放一事并无异议，因为夜晚依然可以前来该分行的中心办理事务。

加强人力应付高峰期人流

不过，受访者不介意开放时间缩短，但他们最为关注的是公务员的效率必须加强，或许政府部门有必要加强人力，应付日后在高峰期的人流。

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受访者说，如果政府部门公务员拥有高效率的能力，能够胜任应付大量访客申请的程序，或许短短半小时或1个小时便可完成整个过程，上班族也可以抽取午餐时间前来处理相关事务。

未接获通知张贴新时间表据观察，克拉末UTC四周，包括政府部门出入口的玻璃门都没有贴上从1月22日起启动全新开放时间的通告，仅有目前的开放时间，即早上8时至晚上7时。

据一名柜台服务员指出，该UTC还未接获政府相关通知信函，因此至今还未张贴1月22日之后的新时间表。

克拉末UTC大厅摆设多张的长凳仍有许多空座，仅有零零散散的市民坐在大厅，左右两侧的政府部门是移民局、国民登记局及陆路交通局，内部也没有出现大排长龙的现象，白天也未见人潮。

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克拉末城市转型中心设有移民局、国民登记局、陆路交通局、社区图书馆、妇女、家庭及社会发展部（KPWKM）中心、联邦直辖区宗教理事会（MAIWP）中心及警局。

政府部门门外张贴1月1日起所生效的服务时间的通告。（图：星洲日报）

城市转型中心的开放时间一改再改，克拉末城市转型中心内的登记局的开放时间告示板，其服务时间直接被白纸遮盖。（图：星洲日报）

克拉末城市转型中心的大厅在上午时段未有人潮。（图：星洲日报）

钟志强（59岁）：开放至10pm仍是理想时间

“隆市克拉末（Keramat）的迷你城市转型中心（Mini UTC）日后的开放时间更动，我认为只要是开放至晚上10时，都是属于理想时间的范围内，可让工作人士下班后前来处理事务。

由于很多人在白天都要上班，迷你城市转型中心在早上时段关闭应该不会影响太大。

不过时间的变动影响如何还是见仁见智，有些上班族还是可以趁下午时段到政府部门，或前往其它分行的UTC。整体而言，我认为缩短开放时间并无所谓，最重要是公务员的效率，市民抵达政府部门后，就必须快速处理完毕。

我希望城市转型中心可别回到昔日政府部门般的龟速服务，让市民从早苦等到下午。

我星期日晚上不慎遗失大马卡，我赶紧向警方报案后，今日特地请假，一大早就前来靠近住家的克拉末UTC补办大马卡。这也是我第一次来城市转型中心，整个补办大马卡程序只需要等候1个小时即可，相比我以前在政府部门处理其它事务，快速多了。”

卢洁慧（26岁）：上班族会受影响

“其它UTC日后将于下午5时就关闭，上班族会受影响，但对工作时间比较弹性的工作人士来说则影响不大，还是可在开放时段前往政府部门办理事务。

不过，开放时间的长短并不是问题，关键在于公务员的效率，如果快速的话，其实半个小时就可以完成更新国际护照的程序。

如果公务员行动快速，我们在工作日抽取半小时至1小时到城市转型中心处理事务也没问题。

我9时抵达克拉末UTC，一拿到号码就可以直接前往柜台进行申请程序，过后等候1个小时便完成整个更新程序，新护照也到手了，整个过程相当有效率，我处理更新护照之后便可以直接上班。

城市转型中心成立之后，相当方便市民，譬如我们无需到大使路的移民局申请或更新国际护照，如今很多地方都设有相关部门与城市转型中心，方便多了。”