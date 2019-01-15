2019年冀减1.5亿成本．FGV洽售3.5亿资产 FGV控股（FGV）主席拿督威拉阿兹哈阿都哈密今日发出“致股东书”，释出洽售3亿5000万令吉资产等部署，并点出目前公司所面对的12项弊端和解决方案，力图扭转劣势，重获股东信任与信心。

（吉隆坡14日讯）FGV控股（FGV,5222,主板种植组）主席拿督威拉阿兹哈阿都哈密今日发出“致股东书”，释出洽售3亿5000万令吉资产等部署，并点出目前公司所面对的12项弊端和解决方案，力图扭转劣势，重获股东信任与信心。

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点出12弊端和解决方案

阿兹哈直指，该公司营运缺乏效力及有效管理，而表现毫无改善即最佳证明。他说，该公司存有营运漏洞及系统无效率，每年涉及款项数以百万令吉计，通过填补漏洞及解决公司的无效率，相信2019年至少能够节省1亿5000万令吉。

阿兹哈指出，该公司需要逼切注入资金以扭转营运，因为该公司在上市前为了减少成本，而没有进行足够的翻种计划，这个以往留下的问题，该公司期许未来数年里加以纠正，以捍卫股东权益。

他表示，鉴于一些非核心业务消耗了资源及时间，无法为投资者提供他们所预期的合理回酬，因此该公司已经决定脱售数项总值3亿5000万令吉的非核心业务及资产，将在适当时刻作出宣布。

谈到企业文化时，他表示，该公司的企业文化并不持久，员工没有以表现作为中心，虽然改变可以是净化或是让人感到不舒服，更是痛苦的，但若是没有改变，业绩就不会改善，因此该公司不得不变，而董事部已经踏出所需的第一步。

致力发展绩效导向企业文化

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“我们将致力以发展绩效导向的企业文化，让公司能够在市场上竞争，以及在同业中占有一席位。我们已确认人力资源的差距及优先，并建立一个人力建造计划。”

他表示，虽然目前联邦土地发展局（Felda）、Felda投资机构（FIC）以及FGV活动及业务产生混淆，但一旦FGV品牌发展上轨，开始展示业务成长及正面的回酬时，FGV的品牌价值将会成长。

他指出，公司的一些联营计划并没有表现，或是没有为公司带来最佳利益，公司将会进行检讨及在必要时作出宣布。作为一家上市公司，公司的首要优先对象必须是股东，他感到遗憾的是，公司目前内部织架构并没有时常为股东带来最佳利益，而公司将加以改正以尽大化股东价值。

眼下无清楚方案或是方向

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阿兹哈指出，前董事部及管理层没有适当地解决手中的多项课题，所以该公司眼下没有清楚方案或是方向，幸而过去整整12个月里，董事部已有了改变。

“在新董事部之下，高级管理层数个新成员接任公司主要业务，我有信心公司将有能力解决所面对的问题及挑战。”