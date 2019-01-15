亚航印尼陷削价战 亚航集团（AIRASIA）在印尼面对剧烈的削价战。

（吉隆坡14日讯）亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品服务组）在印尼面对剧烈的削价战。

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包括亚航印尼在内的印尼航空公司，从上周开始将国内航线机票价格削减最多至60%，主要是假期季节高峰期机票价高涨，引起市场激烈反弹所作出的相应反应。

印尼国家航空公司协会于周日发出的一项文告指出，印尼鹰航、狮子航空及亚航印尼等已从1月11日削减机票价格。

印尼国家航空公司协会成员也包括货柜运输及租赁经营公司。

该协会主席艾古斯帝鲁拉艾斯卡拉日前在雅加达向记者指出，从雅加达至丹帕沙、雅加达至日惹、雅加达至泗水等的航线的机票价格降低20至60%之间。

他指出，随着印尼国营机场经营公司、航空机构以及PT印尼国油公司等承诺降低物流及航空成本后，相信航空公司将会调低更多内陆航线的机票价格。

也是印尼鹰航总裁及董事的艾古斯帝鲁拉艾斯卡拉指出，虽然航空公司机票降价，不过却不会忽视航空及搭客的安全。去年狮子航空的一架飞机失事，造成机内189人全部遇难，为印尼过去20年以来的最严重空难。