林福山：勇于发言·福联誓捍卫华人权益 大马福联会总会长丹斯里林福山说，福联会将秉持捍卫华人权益精神，在不利华族课题时勇于发言，传达华社真正的心声。

大马福联会莅临星洲日报交流。左起为陈衍川、陈顺峰、庄国安、江人强、王文海、林志伟、陈金泉、陈康益、许春、林福山、郭清江、卜佛海、叶怡兴、刘择伟、李翠琴、林宝春、蔡绿萍、郑慧湄及冯靖雯。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）大马福联会总会长丹斯里林福山说，福联会将秉持捍卫华人权益精神，在不利华族课题时勇于发言，传达华社真正的心声。

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他说，特别是目前国家面对新的政局，更需要提高警惕，针对各项措施，都要及时作出回应。

林福山日前带领多名理事莅临星洲日报交流时说，福联会的立场是超越政治，关心政治的乡团组织，并会凝聚力量，继续与其他华团捍卫华社权益。

星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春主持交流会。

林福山也提到，文化是民族的根，大马是中港台以为保存中文最好的国家，尤其是在“一带一路”倡议中，在东盟国家可以发挥更好的作用。

提到媒体生态时，他说，《星洲日报》仍是一家最值得信任的中文媒体，在网络新闻当道，假新闻层出不穷之际，只有通过该报报导的新闻，才能放心阅读和相信。

出席者尚有大马福联会署理总会长拿督陈康益、总秘书林志伟、总财政王文海、副总秘书拿督李德华、交际主任拿督陈顺峰、经济主任拿督江人强、福利主任叶怡兴、青年团培训局副主任陈衍川、理事刘择伟、拿督庄国安、妇女组主席林秀琼、副秘书林宝春、副财政拿汀李翠琴、康乐组主任蔡绿萍、女文教组主任郑慧湄、星洲日报总编辑郭清江、编务总监拿督卜佛海、企业公关及业务促进部总经理陈金泉、经理冯靖雯及华团事务执行员尹德光。