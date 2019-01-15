买家不愿多付．绿色棕油乏人问津 尽管棕油商致力生产获得可持续棕油认证（CSPO）的产品，但市场似乎热度不大，造成这类价格更高的棕油乏人问津。

（吉隆坡14日讯）尽管棕油商致力生产获得可持续棕油认证（CSPO）的产品，但市场似乎热度不大，造成这类价格更高的棕油乏人问津。

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根据发放CSPO组织的数据，可持续棕油平均每年产量已提高至1360万公吨，占全球总产量的20%。

森种植（SIMEPLT，5285，主板种植组）是其中一家积极参与认证的油棕公司。然而，该公司首席永续发展员西蒙指出，买家不愿意支付更多费用，而供应链上其他重要组织也没有力挺环保认证，导致种植公司越来越不满。

排除买方卖方谈判及购买量多少等差异，目前获认证的可持续棕油每公吨贵了大约30美元（约123令吉）。为了取得认证，种植者每公吨棕油需花上8至12令吉的认证成本，还得缴付审核费、物流及环境评估等其他支出。

森种植如今仅售出可持续棕油当中的50%，其余则以非认证棕油卖出。

印度荷兰合作银行谷物与油菜籽高级分析员奥斯卡认为，与其囤积库存，森种植宁愿以低于成本的价格出售可持续棕油。

奥斯卡指出，不少公司已因生产和融资成本增加、认证额外成本等因素而面临亏损，但鉴于储存空间已饱和，哪怕市场供过于求，公司也只能继续售出棕油。

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棕油生产导致森林采伐和影响人猿存活等负面看法近年逐渐流行，导致棕油越来越受争议，尤其在西方国家情况更为严重。对此生产商批评说，消费者只愿动口埋怨，却不愿意多花点钱购买获得认证的棕油。

根据世界野生动物基金会数据，棕油主要买家印度、中国、大马及印尼对可持续棕油需求依然偏低，而欧洲一些公司也没有积极采取在时限内购买100%的可持续棕油。

跨国企业逐步改用认证棕油

无论如何，一些跨国企业如吉百力（cadbury）巧克力制造商亿滋国际（Mondelez）、雀巢（NESTLE）等已逐步改用认证棕油。

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其中，亿滋国际自2017年终已采用了96%的可持续棕油，而雀巢也在2017年采用一半左右的可持续棕油，预计2023年完全采用获认证的可持续棕油。

雀巢认为，部份处于特殊地域的买家因缺乏与获认证的可持续棕油接触的机会，进而面对采购上的挑战。

雀巢表示，现今消费者对食用食品的材料出处到制作过程都想了解，而大部份消费者都愿意为棕油产品支付较高的价格。

有关棕油的争议已流传多年，近期却越演越烈，包括英国连锁超市的病毒式反棕油广告和环境保护组织对采购费认证棕油的买家给予羞辱，而对棕油领域最大的打击是欧洲地区压低非认证棕油供应。

自2004起，棕油永续发展圆桌会议（RSPO）通过取决于种植面积的成本、审计员必须花多久时间前往和该区域是否高风险下评估其可持续性。

棕油永续发展圆桌会议指出，市场对获认证的可持续棕油的承诺和接受，将促进可持续性标准被采用的决定性因素。

大部份零售商已采购可持续棕油，而处理商、贸易商和消费品制造商仍有巨大的改善空间。