“捍衛乾淨自由選舉”‧民政籲希盟自行退選 民政党总秘书麦嘉强吁请希盟自行退选，以示希盟真心捍卫干净与自由选举原则的立场。

（八打灵再也14日讯）民政党总秘书麦嘉强吁请希盟自行退选，以示希盟真心捍卫干净与自由选举原则的立场。

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他发文告说，虽然行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥声称该笔钱是希盟发派给支持者的摩哆汽油报酬，但是反贪会副主席（行动）拿督阿行动党依斯干达公主城区国会议员占巴基去年接受《星洲日报》专访时说明，在选举期间派发现金给选民即被视为贪污。

他质问，如果希盟所派发的20令吉的确是做为该党志工的摩哆汽油报酬，为何不在补选后才结算所有开销，而是在补选提名程序结束后便急于派钱。

他表示，若政府欲打击贪污就不能持有双重标准，在法律面前人人平等，执政党不能以给予汽油津贴之名作为借口，而其他政党派钱就是贿选买票。

黃子祥：圖洗脫賄選嫌疑

“希盟瞎掰汽油津貼”

另一方面，马青副总团长兼彭亨州团长黄子祥在文告中说，希盟涉嫌在金马仑补选中向原住民派钱贿选，引起了反对党和人民对希盟买票的质疑，但没想到行动党领袖林吉祥为了洗脱罪名，竟然声称派钱是向原住民“志工”提供汽油津贴，这是无耻瞎掰。

指志工应不获取报酬

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他说，根据资料显示，“志工”联合国定义为“自愿进行社会公共利益服务而不获取任何利益、金钱、名利的活动者”，具体指在不为任何物质报酬的情况下，能够主动承担社会责任而不获取报酬，奉献个人时间和行动的人。

“但林吉祥口中的所谓60名原住民摩哆骑士‘志工’，却获得一名身穿希盟红T恤的女子派出50和5令吉钞票（林吉祥声称是20令吉汽油津贴），让人啧啧称奇，原来在希盟字典里的‘志工’，原来是有钱拿。”

他说，早前国大党的西华拉惹因涉及贿选而丧失金马仑国会议员资格，但现在希盟派钱的话，只要声称派钱的对象是“志工”就可以安然无事，让人不禁质疑，希盟对于贿选是不是有双重标准？