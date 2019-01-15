“没接获希盟派钱投报”‧总警长：贿选由反贪会调查 全国总警长丹斯里弗兹指出，警方目前没有接获任何关于希盟被指涉嫌在金马仑国席补选中派钱贿选的投报。

（吉隆坡14日讯）全国总警长丹斯里弗兹指出，警方目前没有接获任何关于希盟被指涉嫌在金马仑国席补选中派钱贿选的投报。



弗兹指出，至目前为止，他没有受通知有关接获任何关于派钱贿选的投报。



“据我所知任何贿选的投报将由反贪污委员会调查，警方则负责维持当地的秩序和治安。”



他说，警方会在补选期间持续监督当地的情况，确保补选顺利进行。



弗兹是于今午在武吉阿曼警察总部，见证全国警察行政部副总监（训练）拿督纳仁纳沙卡兰移交职权给原任全国警察策略及科技资源部第二副总监拿督纳莉达后，向媒体这么指出。



纳仁今接任槟总警长



弗兹说，纳仁明天将走马上任槟州总警长，他期许纳仁可以致力于解决槟州的私会党、赌博和贪污问题。



“我也希望纳莉达可以加强警队的训练，继续寻求跟其他大学学院合作以为警队提供更优秀的训练课程。”