净买720万马股．债市流出减缓．外资露回流迹象 美国联储局升息意向转鸽派，引发热钱重新回流新兴市场，马股终结外资连续9周出逃窘境，转为净流入，至于债券市场，外资出逃步伐也出现减缓迹象。

（吉隆坡14日讯）美国联储局升息意向转鸽派，引发热钱重新回流新兴市场，马股终结外资连续9周出逃窘境，转为净流入，至于债券市场，外资出逃步伐也出现减缓迹象。

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迈入2019年第二周，外资终于结束了连续9周净卖马股情况，转为净买，上周净买2550万令吉马股，总结2019年首两周，净买720万令吉马股，外资流进逊于菲律宾和印尼。

外资流出债市料减速

债市方面，外资在2018年12月持续净卖大马债券，持股比重下挫至13.3%，写下近9年新低纪录，肯纳格研究预计外资在2019年料持续流出债市，但将减速。

肯纳格认为，尽管外资出逃步伐有所减缓，惟预计今年外资动向不变，料持续流出大马市场，归咎于美中贸易摩擦带来的潜在风险，因惩罚性措施开始对商业活动带来影响、区域及发达经济体的贸易活动也减缓，更重要的是，美国和中国的制造业采购经理人指数也录得疲弱表现。

今年利率料维持3.25%

该行也表示，大马经济成长料放缓，加上国际油价走软，预计通膨温和，因此国家银行可能维持今年的隔夜政策利率3.25%不变，不过假设外围情况恶化，国行逐步转为鸽派或甚至降息刺激经济的可能性大增。

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“但是，以目前的情况分析，发生上述情况的几率极低。

马币表现方面，联储局立场将导致美元走软，继而推高马币，预计今年马币兑美元可站上4.10令吉。”

数据显示，2018年12月外资持续净卖大马债券，肯纳格认为步伐有所减缓，外资全月持债微跌1.2%至1848亿令吉，比2018年11月持债降低2.7%的幅度少，拖累外资持有大马债券比重下跌至13.3%，比11月的13.5%低，也是自2010年4月以来最低水平。

2018全年，外资净卖219亿令吉债券，比2017年净卖80亿令吉多，净卖是在金融市场正值动荡之时出现，市场面对了贸易战隐忧、国际油价下跌及美国和其他发达经济体收紧货币政策。

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政府债券净跌15亿

拉低外资持债比重

肯纳格指出，12月外资持债比重下滑，归咎于大马政府债券（MGS）净下跌15亿令吉所致（11月减少54亿令吉），拉低外资持有大马政府债券比重至38.4%，写下自2011年11月以来新低纪录，大马国库券（MTB）也下跌12亿令吉（11月减少1亿令吉），拉低外资持有大马国库券比重降至60.4%；政府投资票据（GII）增加10亿令吉（11月增加2亿令吉），外资持债比重也提高5.2%。

肯纳格表示，在美国联储局发出更为鸽派立场后，与11月相比，12月外资流出情况有所减缓。联储局是在去年12月宣布加息25个基点，并透过大幅增长、通胀和利率前景来向市场发出更鸽派的立场。