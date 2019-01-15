林吉祥：挑战打造最干净补选‧“南利为何噤若寒蝉” 行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥质疑，为何国阵的金马仑补选候选人南利莫哈末诺对于把金马仑补选变成国家史上最干净的选举的挑战噤若寒蝉？

（八打灵再也14日讯）行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥质疑，为何国阵的金马仑补选候选人南利莫哈末诺对于把金马仑补选变成国家史上最干净的选举的挑战噤若寒蝉？

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这也是林吉祥第4次要求南利莫哈末诺采取一个有原则的立场。

林吉祥于今日发文告指出，“相信国阵的金马仑补选候选人南利莫哈末诺已经在6个小时前知晓我向他所发出的挑战。”

“我挑战他把金马仑补选变成国家史上最干净的选举，国阵和希望联盟候选人都应该公布他们补选的日常开销，并邀请选举委员会和非政府组织监督他们的日常助选活动。”

林吉祥指出，过去3天是蛮好笑的，比如像巫统最高理事会成员丹斯里诺奥马的巫统领袖开玩笑地呼吁选民不要出卖他们的选票，但却“尽管拿他们所给予你的”，无论是米、钱或糖。

他说，这应该是希盟领袖，而不是国阵领袖所说的话，因为希盟不买票，无论是巫裔、华裔、印裔或原住民的选票。

另外，林吉祥也提及马华总会长拿督斯里魏家祥在甘榜拉惹召开了一场可笑的记者会，“他尽力的炒作60名原住民摩哆骑士每人获取20令吉补贴的议题，但却对拿督斯里纳吉的500亿令吉的巨型一马公司贪污及洗钱丑闻装聋扮哑！”