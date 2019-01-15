《不可能的任务》确定拍第7、8集·汤告鲁斯继续卖命！ 《不可能的任务》（Mission:Impossible）系列电影为汤告鲁斯（Tom Cruise）的代表作品，去年7月上的第6集《不可能的任务：全面瓦解》（Mission:Impossible-Fallout）在全球创下7亿9110万美元的票房，成为该系列电影最卖座的一部，派拉蒙影业决定继续发展下去，现在传出已经和导演基斯杜化麦奎瑞（Christopher McQuarrie）签下2部合约，第7集和第8集会接续拍摄。

（图：剧照）

（洛杉矶15日综合电）《不可能的任务》（Mission:Impossible）系列电影为汤告鲁斯（Tom Cruise）的代表作品，去年7月上的第6集《不可能的任务：全面瓦解》（Mission:Impossible-Fallout）在全球创下7亿9110万美元的票房，成为该系列电影最卖座的一部，派拉蒙影业决定继续发展下去，现在传出已经和导演基斯杜化麦奎瑞（Christopher McQuarrie）签下2部合约，第7集和第8集会接续拍摄。

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《不可能的任务》系列电影首集于1996年上映，第6集不但在全球创下票房佳绩，而且好评居多。基斯杜化麦奎瑞里接连2部都获得亮眼成绩，据《综艺报》（Variety）报道，他除了会回归执导第7集和第8集外，也会担任编剧，这2集会像《复仇者联盟》3和4一样，接连拍摄，预计于2021和2022年的夏天上映，以避免与派拉蒙和汤告鲁斯的另一部合作巨片《Top Gun:Maverick》在2020年对打。