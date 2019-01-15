谢仲洋．今年“猪”事顺利 去年此时迎接戊戌狗年来到，商家在“狗图案”上的自我审查成了一道风气。最“经典”例子，莫过于印着12生肖Q版卡通的一件T恤设计上，只有“狗”和“猪”被硬生生换成“戌”和“亥”字为代号，“猪狗”样子因顾忌到穆斯林的敏感度，在不能面世下被“和谐”。

去年此时迎接戊戌狗年来到，商家在“狗图案”上的自我审查成了一道风气。最“经典”例子，莫过于印着12生肖Q版卡通的一件T恤设计上，只有“狗”和“猪”被硬生生换成“戌”和“亥”字为代号，“猪狗”样子因顾忌到穆斯林的敏感度，在不能面世下被“和谐”。

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依据当时的风声鹤唳，就连一年一度发新年财的商家都如履薄冰般小心翼翼，加上2016年有过猪八戒在《西游记之孙悟空三打白骨精》电影海报中活生生“被消失”的例子，大家对接替狗大哥的老猪能否登上大马“国情”之大雅之堂，都把希望值降到最低。

不过，或许是去年大选的换政府或国阵倒台有功，笼罩在我国上空的沉闷阴霾霎时间豁然开朗。来到迎接猪年的当下，猪不是禁忌，砂拉越古晋一所美食中心前，甚至设有一头大大只的金猪雕像招摇过市。

商家也加印推出各番造型与形象的猪公仔和T恤图案，看来肩负多项功能角色的狗大哥只能自叹不如，被原本“更为敏感”的老猪给比了下去，唯一聊以慰藉在于大马邮政去年初推出一套以服务犬为主体的邮票。

从狗年过度到猪年，出现如此极大的反差，个人认为，不是希盟政府有多开明，而是国阵为了转移人民对一马发展公司（1MDB）和诸多舞弊案的焦点，而纵容许多非政府组织或极端人士，散播种种似是而非言论，并对友族的文化习俗大做文章，这样一个“不正常”的政府，来到509大选的历史关口上，还真是“不倒不行”。

希盟凭着国阵“有多烂”的情况上台，而人民尤其是95%华裔，愿意给机会让希盟“做做看”。执政这8个月以来，希盟逐渐累积褒贬不一的评价。

希盟领袖常说，不要期待一届5年便可把国阵执政61年的败坏全纠正过来，但我更希望希盟不要在这5年内，却把国阵一甲子的贪腐敛财手法给学上。

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很庆幸，目前看来这个农历新年应当会是“猪”事顺利，我在这里恭祝大家平安吉祥、诸事吉祥！