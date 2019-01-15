3航空公司增航班 . 回乡过年免买贵票 游子今年回乡过年无需买贵票咯！

（古晋15日讯）游子今年回乡过年无需买贵票咯！

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交通部长陆兆福日前披露，3家主要航空公司，即马航、亚航和马印航空同意在佳节期间，增加特定航线的国内航班，以降低票价，包括农历新年、开斋节和丰收节等。



一般上，佳节期间机票价格比平常高出3倍至4倍，经交通部与各家航空公司讨论后，达成在佳节期间增加航班的共识。



机票价124至594令吉



各家航空公司官网显示，农历新年前7天，吉隆坡飞往古晋的机票价格介于124令吉至594令吉不等。



根据马航官网显示，在这段期间，马航共开设最大一天9趟吉隆坡飞往古晋的航班，且机票价格介于249令吉至362令吉之间，不过接近农历新年的机票多数已被扫空。



另外，从1月28日至2月4日期间，亚航也提供每日5趟吉隆坡飞往古晋航班，机票价格介于124令吉至370令吉之间。航班座位有限，尚未购票回乡者受促进快订购机票。

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同时，亚航也提供每日3趟至5趟柔佛飞往古晋的航班，机票价格介于124令吉至594令吉，越靠近农历新年，此航线的机票价格则有所提升，票价最高达594令吉（2月2日）。



至于马印航空提供每日3趟吉隆坡飞往古晋航班，机票价格介于129令吉至200令吉，惟这段期间许多航班座位已被订购；而柔佛飞往古晋则每日最多2趟班机，票价介于215令吉至498令吉。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）