田诗其：坚守民意的价值 挥别2018年，迈入了2019年，很多事情，回头来看，现在有何感想？

挥别2018年，迈入了2019年，很多事情，回头来看，现在有何感想？

广告



在政治议题上，几乎从去年的恩怨延续至今，509国选之后，砂拉越人民看到许多不公对待砂拉越的议题依旧存在，似乎半年过去了，实际成效如何，砂拉越人民心里有数。



现在的社会，已经发生了很大的变化，过去缺乏的醒觉，如今的民众，对权益及权利意识已经有很大的提升，民心已经义无反顾地向往现代文明社会。



数一数去年的民意，华社力促希望联盟尽快兑现承诺，包括承认独中统考文凭和反对废除死刑，但尽管民意喊得再大声，新政府似乎仍有意无意的兜兜大圈子，搬出一堆理由来解说。



其实，人民真正关心的是要政府聆听人民的声音，尊重人民的立场，以中庸治国，以德服人，而不是与民意背道而驰。人民都希望民意为优先，关乎日常生活之品质、便利、幸福感以及生活及经济水平能获得提升。



人民不是要刻意为难政治人物选前夸大的“承诺”，但是身为执政联盟，一定要兑现诺言，如果没有周延缜密的策划，如何能提出可行的政见与方案？甚至更让人民看不到联邦政府的诚意所在。



新政府应该坚守民意的价值，理性讨论公共议题，尊重民意，毕竟，现实社会与强硬政策往往将产生相冲局面，政府更应该展现多元与包容、中庸的立场，应该回到社会民意所需，而不是利用政权施展强硬法规，或是作为打压舆论和政治报复的议程。

广告



也许人民会想念希望联盟领袖在野时的豪言壮语，无需考量诸多的包袱与现实局限，甚至更容易俯顺民意。而令人感到疑惑的是，希望联盟掌权之后特别是对待砂拉越的权益，为何无法令人感到满意？



面对民意的变化，新政府应该认清，民意不容许被背弃，谁背弃了民意，将面对被民意唾弃的一天。



人民不愿看到本末倒置的恶法重施，新政府更莫忘初心，尤其是希望联盟靠人民力量上位执政，人民不希望换了政府，霸权本质还在，人民期盼新政府别再让人民充满无力感。



（星洲日报。砂拉越。情怀大地。作者：田诗其）