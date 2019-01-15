砂融洽逢佳节可见. 巫裔买小舞狮弄孙 农历新年装饰品不仅获得华裔同胞的欢迎，就连巫裔同胞也来凑热闹，购买小舞狮给孙子

巫裔同胞阿邦玛纳（左）和妻子拉巴雅（右）对农历新年并不排斥，购买小舞狮给孙子。

（古晋15日讯）农历新年装饰品不仅获得华裔同胞的欢迎，就连巫裔同胞也来凑热闹，购买小舞狮给孙子。

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来自木中省的巫裔同胞阿邦玛纳（61岁），昨天偕同妻子拉巴雅（54岁）前往田美玖路一诊所取药后，便步入嘉大贸易公司购买小舞狮。



阿邦玛纳受访时表示，上周五，他前往该诊所取药后，首次步入嘉大贸易公司，4岁的男孙便对小舞狮“一见钟情”，便想要拥有，不过他们最后只购买舞狮造型的纸巾套给孙子。



孙子对小舞狮念念不忘，哭闹想要拥有，所以他们趁再去取药后，再次步入该店购买小舞狮。



“我们对农历新年并不排斥，包括有关猪的装饰品，不过因宗教关系，而不会去触摸。我们也有华裔朋友，彼此互相尊敬，佳节期间也会互相贺节。”



此外，嘉大进出口有限公司东主杨岩彬指出，虽然今年是猪年，但是砂拉越各族同胞都不避忌，包括巫裔同胞也前往该店选购猪造型的装饰品，以便装饰办公室，增添农历新年气氛。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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图说：

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