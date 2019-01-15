22日起朝八晚五 . UTC服务缩短2小时 针对砂拉越3间城市转型中心的服务时间将缩短2个小时，民众褒贬不一，有者认为这会在处理事务上带来麻烦

民众认为，若城市转型中心维持周末开放服务，缩短服务时间的影响不大。

（古晋15日讯）针对砂拉越3间城市转型中心的服务时间将缩短2个小时，民众褒贬不一，有者认为这会在处理事务上带来麻烦，有者则认为影响不大。

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根据政府最新指示，古晋、诗巫及美里的城市转型中心服务时间将从1月22日起，从目前每天上午8时至晚上7时，缩短2个小时。这意味着，这3间城市服务中心在本月22日之后的服务时间是每天上午8时至下午5时，至于星期五的祈祷午休时间为上午11时45分至下午2时15分。



未接最新通知



古晋城市转型中心入口处目前还张贴政府的旧通知，未告知民众该中心将从1月22日起更改服务时间。



据在场一名职员表示，他未接获指示张贴财政部的最新通知。



星洲日报记者观察，下午时段到古晋城市转型中心的民众不多，许多民众在处理护照、大马卡或其他事务时，都不会等候太久。



有受访者表示，缩短服务时间影响不大，只要周末还维持开放，相信大部分人都不会反对政府的决定。

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“周末开放服务很重要，因为上班族不需要特地拿假处理事务。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



