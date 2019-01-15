打假货护品牌形象. 胡椒局设执法组 大马胡椒局预料于今年内落实成立执法组，以确保马来西亚胡椒产品的品质受保证

市场上有出现进口其他国家的胡椒，却冒用砂拉越胡椒的包装。

（古晋15日讯）大马胡椒局预料于今年内落实成立执法组，以确保马来西亚胡椒产品的品质受保证，不让鱼目混珠的赝品影响大马胡椒的品牌形象，更破坏大马胡椒市场价格。

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大马胡椒局主席孙伟瑄接受星洲日报访问时透露，该局首先将设立子公司，将贸易活动分割出来，让该局在未来进行执法行动时，不会出现利益冲突问题。



“因此，大马胡椒局将率先着手处理成立子公司（Anak Syarikat）的计划，过后再设立执法组，赋予执法官员权利针对大马胡椒产品事宜进行调查，这是当局本年度的首要任务之一。”



砂胡椒之名遭冒用



询及大马胡椒局是否有接获冒用砂拉越胡椒之名的投报时，孙伟瑄指出，目前当局没有确实资料，然而，产自其他国家的胡椒产品冒用砂拉越胡椒之名的讯息，也是该局从市场上掌握的可靠消息。



他说，这种情况不只发生在砂拉越，在西马也有相同情况，市场上有出现进口其他国家的胡椒，却冒用砂拉越胡椒的包装，卖出高价牟利。



孙伟瑄指出，大马胡椒局自成立后就没有执法的权利，官员无法前往仓库进行突击检查，以检查胡椒产品的标签。

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他强调，通过执法将保证消费者购买到品质获得保证的马来西亚胡椒，也让购买手信的外国游客买育质量保证的胡椒产品。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



