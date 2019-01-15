凯鲁任移民局总监·分阶整顿移民局系统 新任移民局总监拿督凯鲁再米宣誓要让移民局成为世界提供最佳服务的执法单位。

（布城14日讯）新任移民局总监拿督凯鲁再米宣誓要让移民局成为世界提供最佳服务的执法单位。

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“这是我的任务和愿景，要将移民局获承认为世界最好的政府单位，我们差不多要达到这个目标了，大马护照是世界最好的护照之一，但还有一些问题需要进行调整。”

他在内政部集会后受访时说，他要整顿现有的移民局行动系统，让这个服务系统涵盖所有移民局线上服务，包括申请签证等，以达到提供最佳服务的目标，也给予人民更多方便。

移民局系统已用逾20年

凯鲁再米解释，现有的移民局系统已经用了超过20年，因此需要在未来4年分阶段重组，而今年将会在获得拨款后开始进行相关工作。

除此之外，他指出，移民局将会与其他政府机构合作，展开大型的联合执法行动来取缔非法外劳。凯鲁再米也表示将亲自参与几个执法行动，尤其要尽速解决大批非法外劳涌入我国的问题。

询及自己被宣布为移民局总监时感受如何，他坦言自己相当惊讶，他将努力做到最好，达成所定下的目标。

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内政部昨日宣布，委任47岁的凯鲁再米为新任移民局总监，他在升职前担任内政部（政策及控制）副秘书长。