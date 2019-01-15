儿子忘加辣遭虐打‧台家暴父被打逼吃辣椒 台湾新北市上周六晚有一名林姓男子，因10岁儿子代他买肉圆（台湾知名地道小吃）时忘记加辣，不但痛殴儿子，连妻子劝阻也被勒颈。事发片段事后被上传到脸书引发众怒，当晚有逾百人往包围林男住所，当中7人更动手教训林男，最后被警方带走调查。据知，林男事后不敢回家，到亲戚家中暂避。

（台湾‧台北14日讯）台湾新北市上周六晚有一名林姓男子，因10岁儿子代他买肉圆（台湾知名地道小吃）时忘记加辣，不但痛殴儿子，连妻子劝阻也被勒颈。事发片段事后被上传到脸书引发众怒，当晚有逾百人往包围林男住所，当中7人更动手教训林男，最后被警方带走调查。据知，林男事后不敢回家，到亲戚家中暂避。

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42岁的林男殴打妻儿的消息昨天传出后，引来大量网民不满，有人随即将林男起底，并涌到其新北芦洲的住所楼下围堵。

有人更带来煮食镬和燃气炉，表示要即场炒辣椒给林男吃。从网传一张空拍照所见，现场人数估计过百，场面充满火药味。期间，有网民按林男住所门铃，林男应门时即被7人包围并殴打，导致颈和手部受伤。之后有网传影片显示林男在医院遭人强迫吃辣椒，林男拒绝后即被掌掴。

警劝勿动私刑

涉嫌殴打林男的7人最后遭带走调查。警方说，目前有关林男的家暴案仍在调查中，呼吁市民理性看待，切勿动用私刑，以免触法。（光明日报）