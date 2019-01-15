垦殖民原住民甘榜太落后．沙烈胡丁：政府需做更多 金马仑国席补选独立候选人沙烈胡丁今日表示，这次与两大阵营竞争，夹在中间的他是背水一战，但他奋斗的目标是向政府施压，要政府关注垦殖民、原住民和传统马来甘榜的社会经济发展。

（金马仑14日）金马仑国席补选独立候选人沙烈胡丁今日表示，这次与两大阵营竞争，夹在中间的他是背水一战，但他奋斗的目标是向政府施压，要政府关注垦殖民、原住民和传统马来甘榜的社会经济发展。

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他在新闻发布会上发表竞选宣言时表示，上述三大群体长久以来被排除在国家发展外，他们的生活水平尤其收入、教育和健康程度低微。

“政府的确有为他们做些事情，但问题是做得不够，政府需要做更多。”

他指出，有些垦殖民每月的收入只有300令吉，许多原住民连政府规定孩子必须接受基本教育至18岁都无法达到。

“作为提高垦殖民收入的方式之一，举例当橡胶无价时，政府至少需要提供他们其他赚取收入的管道。”

另外，他将向政府施压解决联邦土地发展局债务、提升社会经济和教育水平，以及金马仑环境等课题。

指投票率左右胜选机会他说，作为垦殖民之子，他走动的地区将会集中在垦殖民区，下星期二开始他将走市集，也在准备张挂竞选海报。

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无论如何，他说，作为独立候选人的他，资源始终有限，因此他的宣传管道主要是社交媒体。

询及他的胜算时，他说，投票率将左右他胜选的机会，因此他呼吁选民踊跃出来投票。

出席者包括其提名人法兹里和附议人莫哈末拉萨。