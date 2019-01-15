团购不成改自由行·新山年货市场狮城客仍多 团购不成行，改成自由行！虽然新加坡一些社区组织举办的新山年货采购团取消，但不少有意到新山购物的新加坡人转成自由行，连同亲朋戚友乘车、自驾到新山，越堤采购年货的兴致不减。

（柔佛．新山14日讯）团购不成行，改成自由行！虽然新加坡一些社区组织举办的新山年货采购团取消，但不少有意到新山购物的新加坡人转成自由行，连同亲朋戚友乘车、自驾到新山，越堤采购年货的兴致不减。

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新加坡媒体日前报道，指基于新马关系前景不明朗，有社区组织办的新山年货采购团取消，《星洲日报》向新山旅游业者探悉，一些新加坡民众俱乐部办的采购团基于不被政府批准而取消，促成许多人转以自由行的方式到新山添购年货。

新山小商公会会长郑添皇受访时指出，马币兑新币币值差距大，加上近期我国汽油价格降低，新加坡人到新山购买年货实在划算，因此截至目前，就新山的市场而言，新加坡熟客没减少，反增添更多新客源。

“目前距离农历新年还有一段时间，新加坡客源已陆续到来，他们喜欢来新山购买各式年饼、蕉叶年糕以及海鲜等，有的顾客甚至自备冷藏箱，亲自到巴刹采购新年食用的海鲜。”

他也说，有不少新加坡人亦以代购新山年货的方式，为亲戚朋友效劳，他就曾看过新加坡顾客以手机拍下产品照片，以做代购用途。

他认为，即使有新加坡社区组织办的新山年货采购团取消，对新山年货市场的影响不大，因为新山年货对新加坡人而言，实在价廉物美，加上现今网络讯息发达，不少新加坡人也知道新山夜市、早市等的所在位置，总而言之，来一趟，可以省很多。