解决銮市张秀科街塞车．乱停车罚1000 没车位还是贪方便？居銮市区张秀科街一带作为商店和银行区，繁忙时间总是出现车水马龙的情况，因为停车位不足而出现双重停车的情况，带给道路使用者困扰。

为了贪图便利，民众不惧违规，在路口交界处临停。（图：星洲日报）

焦点社区：张秀科街

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（居銮14日讯）没车位还是贪方便？居銮市区张秀科街一带作为商店和银行区，繁忙时间总是出现车水马龙的情况，因为停车位不足而出现双重停车的情况，带给道路使用者困扰。

日前，居銮多名民众因在市区随意停放车辆而遭市议会开出1000令吉的罚单，但过高的罚款也引起争议，觉得当局的刑罚过重。

3个月发352张1000令吉罚单

居銮明吉摩区州议员周忠信告诉星洲日报《大柔佛》社区报，执法队援引地方政府法令第133条法令，过去3个月内共发出了352张1000令吉的罚单，这些违规车辆大多是停放在五脚基、后巷或路旁，阻碍消防通道。

对此，星洲日报《大柔佛》社区报走访张秀科街一带了解情况，受访民众则认为，市区道路大多为单行道，车辆双重停车后影响车车辆川行，非常困扰。此外也有商人认为，路面狭窄、停车位不足已经导致客流减少，对生意影响颇大。

周忠信：贪图便利双重停车不可取

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周忠信受询时表示，一些民众在繁忙时间无法找到停车位的情况下，会选择随意停车，但他认为双重停车并不可取。

30年条规已不适用

“有的时候民众不愿意步行，只求方便而临时停车，双重停车或是停在错误的位置，都会造成交通混乱或是拥挤，是不可取的行为。”

他也提及，当局规定1间1000方尺的商业店面，必须提供2个停车位；但这个条规沿用30年不曾变更，其实已不适合现今城市的需求。

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“人口变多，车辆也变多了。许多先进国家或是大城市，都会面对这个问题，为了解决停车位严缺，吉隆坡也开始冻结商用车位的申请，以释出车位。”

对于民众的投诉指罚款额过高，他认为，市议会应先暂缓执法，改用告示牌提醒民众。

“无论实施任何法案，一味的禁、罚，是不应该的，这也与希盟所提出的竞选宣言不符合，而是应该倾听民意、体恤民情，宣导先行再执法。”他提醒收到罚单的民众应尽快在21日内偿还罚单，可享有90%的折扣优惠。

地王广场虽有附设收费停车场，民众仍爱违规停放路旁。（图：星洲日报）

双重停车现象日益严重。（图：星洲日报）



郑守桓：銮市区停车位足够

繁忙时段建议民众共乘

居銮交通组市议员郑守桓则透露，城市皆面对停车位置不足的问题，目前居銮市区共有4018个停车位，加上购物中心、广场等付费停车场，其实足以应付平日的停车需求。他表示，在周末或假日，难免会有停车位不足的时候，他也建议民众在交通繁忙的时段尽量共乘。

他指出，路面若没有画上停车格，代表那个地方不能停车，他希望民众能奉公守法，不要为了想停在目的地附近，而导致他人的不便。

陈厚福：民众已默认两排“停车位”

陈厚福（57岁，药剂所业者）表示，店面前方的胜多路段中间，已被民众自行停放的车辆默认生成两排“停车位”，因为又是单行道，非常影响车辆川行。

“有些人都不是急事，只是为了喝茶，想说听到鸣笛声才出来移车，我也看过态度很糟糕的车主，慢条斯理甚至不理会，丝毫不觉得双重停车带给他人困扰。”

他也认为，在不得已的情况下阻挡他人车辆，至少要留下可以联系的联络电话。

陈奕宏：车位难寻客户减少

陈奕宏（32岁，银行职员）提到，银行都在市区，曾有客户反映因交通拥挤，停车位难寻而减少前往，相信周边商家都面临这样的问题。

“商家和工作人员的车辆其实也占据了不少公共停车位，而且一停放就是一整天，所以很多民众前来办事都很难找到车位。”

叶国运：建行人道使车道缩窄

叶国运（56岁，鞋店业者）表示，居銮张秀科街上有2家银行和1所小学，向来便是车流频繁的街道，几年前为美化市容而扩建行人步道，使得车道缩窄，加上常有临停办事的车辆，更加剧了交通拥塞的现象。

“我认为在路边临停是很常会发生的事情，真有急事是可以谅解的，但真正造成交通阻塞的原因是因为道路不够宽，舒缓不到车流。”

谢有达：市区缺乏精密规划

谢有达（51岁，药材店业者）则认为，居銮市区缺乏精密规划，即便邻近已增设了拥有100个停车位的停车场，依旧是杯水车薪，在繁忙时刻依然无法解决拥塞的问题。

他透露，因为这个问题，店家生意量都减少了一半，因为大家都知道这条道路现在是交通严重阻塞的黑区，很多人没事都不会到市区。