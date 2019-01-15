卡维斯：弃选因无法用标志．进步党遭吊销注册 人民进步党主席丹斯里卡维斯披露，社团注册局于金马仑国席补选的提名日前一天，即上周五（11日）致函选委会，禁止他使用人民进步党的标志竞选，因为该党的注册已被社团注册局吊销。

（金马仑14日讯）人民进步党主席丹斯里卡维斯披露，社团注册局于金马仑国席补选的提名日前一天，即上周五（11日）致函选委会，禁止他使用人民进步党的标志竞选，因为该党的注册已被社团注册局吊销。

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他表示，他不参选金马仑国席补选的真正原因是社团注册局不允许他使用该党的标志上阵，所以他选择自动弃选。

他重申，该党并没打算加入希盟，也不会加入任何联盟，他仍然深爱着国阵。

他今日在金马仑人民进步党办事处召开新闻发布会时指出，目前社交媒体上已流传一封来自社团注册局的红色通知，指人民进步党的注册已被社团注册局吊销，而该党也已收到了电邮通知，他预计将在未来两、三天内收到正式的函件。

进步党将上诉

他表示，根据1966年社团注册局法令13（1）条文，该党将有30天的时间，针对社团注册局的决定提出上诉，而该党也将会行使上诉权。依据程序，一旦提出上诉，内政部长将会针对社团注册局的决定作出三项选择，即驳回决定、调整决定、以及同意决定。

“如果是驳回决定，人民进步党将恢复如常；如果是调整决定，我们将视内政部长所作出的调整，才决定采取下一步的行动；如果是同意决定，那么我们还有90天的时间把事件带上法庭，但我们不希望走到这一步。”

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询及若该党真的面临解散，是否会另立新的政党，卡维斯指出，这必须要召开会员大会寻求党员们的意见才能决定，但他相信内政部长将会作出公平的决定。

指违章罢免主席职惹祸

卡维斯指出，人民进步党沦落到如今这地步，全是因为一小撮人在去年第14届全国大选前一个月，在没有依据该党的党章下，于深夜在酒店召开会议，罢免他作为该党主席的职位而引起的。

“要革除我的主席职位，必须通过会员大会，或者在党选挑战我，而不是通过上述做法。

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我多次决定退位，但每次党选都没有人挑战我或愿意接任，所有党员都属意我当党主席，也只有我能团结所有党员。”