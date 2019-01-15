关注洗车筹女儿教育费事件·纳吉访贫户伸援手 前阵子有位巫裔网民，将一名为女儿筹募教育费而帮人洗车的印裔人士苏谷玛兰的事件，放上脸书后引起人们的关注并捐赠粮食予他们，而前首相拿督斯里纳吉更特地于今日登门慰问其一家四口。





纳吉（左二）为苏谷玛兰送上粮食以解决他们三餐温饱的问题。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生14日讯）前阵子有位巫裔网民，将一名为女儿筹募教育费而帮人洗车的印裔人士苏谷玛兰的事件，放上脸书后引起人们的关注并捐赠粮食予他们，而前首相拿督斯里纳吉更特地于今日登门慰问其一家四口。

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纳吉今日在支持者的陪同下亲临苏谷玛兰（40岁）住家慰问，一行人骑着摩多车穿过狭窄的道路，来到其破烂不堪的住处。纳吉踏入屋内后，便说“我在社交媒体上看见你的故事，我想帮你解决问题。”

他这番话挑起这对夫妻的痛处，闻言后更是泪洒现场，与纳吉述说生活上的各种无奈与不堪。

苏谷玛兰对纳吉说，由于2年前发生一场意外，他身体里装有铁枝，无法做粗重的工作。

当纳吉询问其两名孩子的教育时，夫妻更是一度哽咽无法说话，“我们的小儿子如今要上幼儿园，奈何需要缴交480令吉的学费，我们缴不起。”

雪巫统将跟进学费

纳吉表示，他会尽力协助该名孩子，其学费将交由雪州巫统继续跟进此事。

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“希望有更多的社会人士，可伸出援手帮助这户家庭，毕竟他们生活得很辛苦。”

苏谷玛兰受访时说：“事件发生后，不少民众都会找我洗车，纷纷给我送上食物、粮食甚至是一些金钱资助，让我非常感动。”

他表示，他是在两年前发生一场意外，导致他再也无法做粗重的工作，从此便开始到街上替人洗车以维持生计，帮补家用。