温思拯．振兴大马旅游业：创新体验 旅游、艺术及文化部放眼2020年达到3000万人次的外国游客量及1000亿令吉旅游收入的目标。

作为个世界上最大的经济来源之一的旅游业在2017年贡献了全球10.4%的国内生产总值（GDP），创造了3.13亿个就业机会或大约9.9%的总就业率。同时，旅游业也推动出口和吸引外来投资。旅游业也是我国重要的经济支柱之一，在2017年占国内生产总值的14.9%或2014亿令吉。

广告

旅游、艺术及文化部放眼2020年达到3000万人次的外国游客量及1000亿令吉旅游收入的目标。

2014年发生的MH370及MH17双重悲剧让大马的旅游业遭受重挫。事隔多年，尽管我国政府和旅游业者致力恢复游客对大马的信心，但同时我们也面对严峻的竞争。面对内忧外患的旅游部不只面对邻国泰国和印尼高竞争的压力，也面对在公共资金不足的情况下继续提供高效服务的压力。

509后各新任部长都积极推动改革，盼望我国能够再次成为“亚洲之虎”。但低调的旅游部长莫哈末丁除了宣布检讨旅游税之外，没有其他振兴大马旅游业的计划。虽然2019年的旅游预算低于其他国家，但无论是国内还是国外的旅游推广都还没看见新意和新的策略。

目前，我国的旅游业依然过度依赖成熟市场如印尼和中国与新兴市场如日本和越南等国家的旅客，但我国忽略了未来潜力市场的新兴市场经济体，包括印度、巴西和俄罗斯等国家。

打着多元文化品牌的马来西亚旅游业借助文化和种族的多元性开发了一系列独特的旅游产品，但过度嵌于这样的定位在推广多样化旅游产品上带来一定程度的挑战。

一般访马的旅客主要是以休闲、购物和探索文化居多，因为这是马来西亚给外国旅客的刻板印象。但其实我国也具有顶尖及完善却实惠的医疗服务。可是我国的旅游业却没有办法突破“文化、美食、自然”的标志性印象，发展医疗旅游成为这个区域的领头羊。

广告

虽然近年来购物旅游和服务业有显著的进步，但除了内外兼顾的策略外，振兴大马旅游业的核心概念还是基于创新的旅游产品。对内，除了加强与航空公司、旅行社、酒店的合作，完善旅游设施外，提升旅游工作者的素质和本地的治安是关键的。因为这会直接的影响旅客的经验。

除此之外，转型需要一系列的“政策配套”来支持。这可以包括与交通部合作来发展更多新的直飞航线把旅客带来，以及与移民局合作放宽签证，吸引更多外国人到马来西亚。

对外，可以借助东盟及一带一路等平台推广大马旅游业与外来投资。但回到原点，创新的旅游产品和吸引新的市场还是振兴大马旅游业的重点。旅游部可以与国内外的利益相关者合作创造更多有趣和创新的旅游产品来吸引新的客户群。

旅游业本来买的就是体验和回忆。

广告

今天，在这个体验经济（Experientia lEconomy）的时代，消费者更是渴望新的或特别的体验。因此，消费者不惜付出高昂的代价来换取无价的体验。所以今天的竞争能力来自于价值的区别（Value Differentiation），而不是一味地推出新的旅游配套或低廉的产品。虽然迪拜没有大马般得天独厚的天然资源，但探索迪拜沙漠奥秘的骑骆驼和滑沙活动等都是独特的“体验卖点”。

经验不是无定形的结构，它与任何服务或商品一样真实。因此，可持久性创新的旅游产品需刻意设计引人入胜和互动的体验来吸引当今的消费者。设计一种客户认为物有所值的体验是基于（1）消费者的参与性；（2）消费者与服务环境的连结。

大马得天独厚，我们需要的是一些新的包装和一条纽带来连结我们现有的美丽和消费者渴望得到的体验。若旅游业者可以给每个访客设计一个难忘的旅游体验，综合整体五感的享受（味道、视觉、触觉、嗅觉和声音）来创造一个独一无二新马来西亚的旅游体验，那马来西亚旅游业的振兴必定指日可待。