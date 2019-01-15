章锳：无法评估申请需求．某些学校项目不实际 槟州政府华校与教会学校事务协调委员会（华协会）主席章锳透露，一些学校在申请制度化拨款时，申请的工程项目并不实际，例如申请在二楼走廊安装铁格栅，以避免学生从二楼坠落或跳至底层。

曹观友（右六）移交总共142万5000令吉的本年度制度化拨款模拟支票予全槟12所华中，前排左一起为方美铼、黄顺祥、林钿洝、黄维忠、庄佛和、章锳、黄汉伟（右起）、吴俊益、王丽丽、林秀琴及孙意志。（图：星洲日报）

（槟城14日讯）槟州政府华校与教会学校事务协调委员会（华协会）主席章锳透露，一些学校在申请制度化拨款时，申请的工程项目并不实际，例如申请在二楼走廊安装铁格栅，以避免学生从二楼坠落或跳至底层。

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“也有学校申请改装二楼走廊为储藏室，这是行不通的，而地方政府也不会批准任何违反条例的工程。”

章锳今日出席槟州政府移交2019年度制度化拨款模拟支票给槟州国民型中学（华中）的仪式时说，华协会共用了逾16个小时来研究华小、华中、教会学校及华文独中所提呈的315项工程范围，发现部份学校无法评估所申请的项目是否符合需求。

设立技术单位

为了协助学校作出更准确的申请，章锳说，华协会已成立一个以该会委员拿督林界成为首的技术单位，冀盼这单位协助校方更准确地预算所需拨款以及确保所使用的材料是合适的。

“每一种材料，都有其寿命，可能一些材料寿命为20年，若只用了10年，却要全部更换，这是需要一大笔钱的。如今是钱不够用，所以希望大家善用拨款，就只更换一部份材料。”

她说，林界成是槟州建筑暨材料商公会前任会长，对方将会邀请建筑业的专才，以让校方明年在申请制度化拨款前，提供专业意见予学校。

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州政府只能拨部分数额

章锳说，华协会接获全槟12所国民型中学的制度化拨款申请，申请总额高达3700万令吉。不过，州政府只能拨出不到4%申请总额的拨款（142万5000令吉）给这12所华中。

她强调，槟州政府的拨款只是辅助性，主要拨款还是来自联邦政府，还欠缺拨款的华中董事会应尽速向教育部提呈拨款申请。

“据我所了解，教育部已开始向全马华中收集资料，以期2019年度的特别拨款能在短时间内，分阶段地发放给有需要的学校。”

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她也促请有意更换拨款用途的学校，必须先致函华协会以取得批准，此举是为了利便翌年的稽查用途。

曹观友：明年将一次性移交拨款

“明年，就一起移交制度化拨款，不需要再分4次进行了。”

槟州首席部长曹观友今天移交制度化拨款模拟支票给12所华中时说，这是今年度第三场移交拨款的仪式了，在之前已进行教会学校及华文独中的拨款移交仪式。

他说，之前已决定一年办一次（移交制度化拨款），最重要是拨款有发放。

曹观友的这番谈话，也获得在场者的掌声附和。

他也说，槟州政府维持制度化拨款10年了，而这项举动最终也成为联邦政府的政策，期待联邦政府能像槟州政府般，每年拨款予学校。

槟州政府今年共拨款142万5000令吉予全槟12所华中，其中大山脚日新中学所获得拨款最多，达18万令吉。

出席仪式者包括了槟州行政议员孙意志、华协会副主席黄汉伟、委员许海明局绅、李添霖、林界成、州议员吴俊益、郑来兴、王丽丽、李俊杰、古玛利申、方美铼、林秀琴、黄顺祥及魏子森等。