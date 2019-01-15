依学术背景遴选董事·柔教育基金会：无关政治 在509大选中落败的土团党新山区部主席再益士及丹绒比艾区部主席卡玛因获委柔佛州教育基金会（YPJ）董事，引发各方争议。

（柔佛．新山14日讯）在509大选中落败的土团党新山区部主席再益士及丹绒比艾区部主席卡玛因获委柔佛州教育基金会（YPJ）董事，引发各方争议。

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柔州教育基金会发表文告澄清，该基金会董事局成员的遴选条件以学术背景为主，无关政治。

文告指出，再益士曾于2005至2008年在教育部学生事务组担任助理主任，也曾担任新山苏丹阿布峇卡学院（前称新山英文书院）校长，此外，他也担任过柔州教育局助理局长，长达19年。

至于卡玛因，文告指出，他曾在笨珍直落哥浪国中担任教师，之后朝建筑设计领域深造，并曾在1980至2000年期间，担任吉隆坡市政厅的绘测师。

文告指出，获选的两人具备经验，将有助柔州教育基金会发展教育事业。

巫统林茂国会议员凯里在脸书专页抨击团结党委任两名区部主席为柔佛教育基金会董事。