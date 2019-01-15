邦耳岛大火烧81屋·303人家没了 （古达14日讯）邦耳岛上的甘榜卡拉吉昨日发生火患，大火迅速烧毁81间水上木屋，2间国小教师宿舍同样被烧毁，所幸无人伤亡。

古达邦耳岛甘榜卡拉吉水上木屋区发生大火，81间房屋被烧成灰烬，303灾民无家可归。

（古达14日讯）邦耳岛上的甘榜卡拉吉昨日发生火患，大火迅速烧毁81间水上木屋，2间国小教师宿舍同样被烧毁，所幸无人伤亡。

广告

这场大火相信是在昨日下午3时发生，随后迅速蔓延至其他木屋，大火一发不可收拾，受影响的灾民纷纷逃命。

沙巴消拯局在文告披露，该局是在下午3时26分接到民众投报，随即派出古达消拯局共15名消拯员赶赴现场。

基于火灾地点距离古达市约40公里，加上位于邦耳岛，消拯人员只能借用大马海事执法机构的船只前往现场进行灌救。消拯人员最终在6时30分结束扑救行动。

2教师宿舍烧毁

有81间分别建在水上和陆地的木屋被烧毁，同时卡拉吉国小2间位于该处的教师宿舍亦遭波及烧毁。

这场火灾共造成303名灾民痛失栖身之所，被逼疏散至卡拉吉国小、卡拉吉宗教学校及县办事处休息室。

广告

目前消拯局仍在调查起火原因。