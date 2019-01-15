伏诛狂汉未提要求·口操苏禄语喊“RASHID” （亚庇14日讯）沙巴州警察总监拿督奥玛曼马表示，警方仍在追查打里卜丽雅花园挟持女童男子的身份和犯案动机，至于获救女童目前情况稳定。

（亚庇14日讯）沙巴州警察总监拿督奥玛曼马表示，警方仍在追查打里卜丽雅花园挟持女童男子的身份和犯案动机，至于获救女童目前情况稳定。

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他说，遭警方击毙的持刀男在挟持人质过程中口操苏禄语，警方透过现场的翻译员与对方谈判，对方始终没有说出挟持人质的目的，仅一直喊著“Rashid”的名字。

奥玛希望知情者尽快联络警方，协助警方完成调查工作。

非住户 身份待查

奥玛今日在新闻发布会上指出，根据调查，挟持女童的男子并非当地住户，当地没有居民认识他。

他说，男子身上找不到任何身份证明文件，仅起获一部手机，目前只能根据手机里头的通讯录追查男子的身份，同时男子的指纹已交由国民登记局及相关部门作身份鉴定。

奥玛说，男子的遗体已交给法医剖检，等报告出炉才能确定男子是否因吸毒和在神志不清之下行事。

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女童情况稳定

奥玛披露，被男子割伤的女童事发先被送往斗亚兰诊所就医，再转送里卡士妇孺医院接受专科治疗，情况已稳定。

警方将持续防范罪案，在事发地点一带提高巡逻次数。

打里卜丽雅花园组屋区昨天中午12时30分发生持刀男子胁持女童事件，警方在刀徒拒从后，恐女童性命不保之下采取坚攻，开6枪击毙持刀男。

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半夜收拾残局

住户大叹倒霉

好好的住家无端端变成胁持人质案发现场，倒霉的穆斯林屋主花了一个多小时收拾以及清理地上的斑斑血迹。

案发单位在女童家楼上

昨午的胁持女童刀徒遭警方击毙案是在打里卜丽雅花园，其中一座组屋4楼单位发生，该单位并非女童的家，而是女童家楼上的单位。

刀徒是在厨房与厕所之间的窗口位置上被警方狙击手开枪击毙。警方稍后封锁现场进行搜证调查。

案发单位屋主的儿子卡斯曼拉欣（25岁）接受马新社访问时说，他和家人在警方把刀徒的尸体从厨房移走后，大半夜清理一片狼藉的房子，邻居也过来帮忙收拾。

“里面一片凌乱，玻璃杯和碗碟被打破，地面血迹斑斑......”

“昨晚我到外面（走廊）睡，不时留意四周的动静。”

卡斯曼一家大约10年前搬入该单位。

胁持女童事件惊动整座花园和附近居民，组屋居民已恢复日常作息。

被刀徒割伤颈部的2岁女童目前在里卡士妇孺医院留医观察，情况稳定。

传狂汉是女童生父

母亲怒斥别造谣

被挟持的女童母亲赫娜哈欣今日驳斥有关挟持者是女儿生父的谣言。

争夺抚养权 假的

27岁的赫娜强调，他们全家包括她的丈夫，没有人认识该名男子，此人和他们没有任何亲属关系，更非女儿生父，希望民众停止散播谣言。

她说，自案件发生后，关于男子是女儿生父的流言被传开，因为要争夺抚养权而把女儿当人质，以逼迫她交出抚养权。

“这样的谣言对我和家人都不公平，也对我们的家庭带来误解和伤害。”

赫娜希望她的澄清能够止住流言，至于男子挟持女儿的动机，就交由警方去调查。

女童能开口说话了

受询及女儿的伤势，她说女儿的情况稳定，已经可以开口说话。

“女儿在昨天半夜告诉我她很口渴，向我要水喝。”

她指出，女儿今早由医生协助清理伤口时，向她喊痛，不过整体情况已无大碍。