叶静薇．勿忙变盲 社会问题源自于家庭，如果大部份的家庭延续“我要找吃的，不得空”的心态，社会问题只会越来越多。

2018年结束前出席了一个新闻发布会，在会上有对孩子患有精神疾病的夫妻。他们看来为孩子而忧虑烦恼，我听了他们的话，既不忍他们的忧愁，却也无法接受他们在育儿路上的反应。

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为人父者说，孩子小学时乘坐客货车到校，在客货车上被人打几十拳。孩子向他投诉，但他工作忙碌没空理会。

后来，孩子在中学时被人用扫把把柄殴打，把柄甚至被打断了。校方当时请他别报警，但他两度报案却没有下文。

他说，孩子一直被打，但他们因工作没有理会，孩子慢慢面对情绪问题，而且越来越严重。至于什么时候确诊孩子患有精神疾病，他说在四五年前带孩子到精神科看诊，但孩子拒绝吃药而导致病情反复。

我没有办法想像一个小朋友从小学到中学面对无数的霸凌欺负，从拳头到扫把棍子，期间肯定少不了言语霸凌，这是何其可怕的一件事。每一天上学前，这个孩子的心会有多恐慌呢？

在他的成长过程中，可怕的不仅仅是因为同学们的霸凌与欺负，更糟糕的是求助无门。他曾鼓起勇气求援，但最后却没有获得庇护。这，是一个悲剧，一个非常凄凉的成长故事，令人心酸。

孩子是父母的心头肉，家长在知道孩子长期被欺负之际，却出现“不得空，没理他”的态度令我百思不得其解。工作真的忙到挤不出那一点点时间吗？

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我跟一名在新山执教的教师分享新闻发布会的所见所闻，她告诉我许多家长在她论及孩子问题时，给的反应是“老师，我要找吃的”。显然，时代虽然在进步，但相同的问题依旧。

我曾以为“忙于找吃，没空理会孩子”是从前那一辈家长才有的态度，却原来这种不当的态度依旧存于部份新一辈家长的体内。教育孩子，并不只是让孩子有饱饭吃，对吗？

我们经常对社会各种问题指指点点，批评这批评那，社会问题源自于家庭，如果大部份的家庭延续“我要找吃的，不得空”的心态，社会问题只会越来越多。

每个年代都有不同的生活压力，社会上大部份的人都很忙，但在忙碌之中应时刻提醒和检视自己，千万不要让忙成了盲，因为忙赔上了无尽宝贵之物，形成难以挽回的局面。