与“阿诺女”拍拖半年·基斯帕拉特宣布求婚成功 好莱坞男星基斯帕拉特（Chris Pratt）2017年与老婆安娜法莉丝（Anna Faris）分开，但去年6月他就和阿诺舒华辛力加之女凯特琳舒华辛力加（Katherine Schwarzenegger）恋爱ing，两人进展神速，基斯已爱到“婚”头，他在脸书宣布求婚成功，准备当阿诺的女婿。

（美国15日讯）好莱坞男星基斯帕拉特（Chris Pratt）2017年与老婆安娜法莉丝（Anna Faris）分开，但去年6月他就和阿诺舒华辛力加之女凯特琳舒华辛力加（Katherine Schwarzenegger）恋爱ing，两人进展神速，基斯已爱到“婚”头，他在脸书宣布求婚成功，准备当阿诺的女婿。

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基斯在IG晒照片放闪，只见照片中他拥抱着凯特琳，也见到凯特琳手上戴着巨钻。基斯写下：“甜美的凯特琳，开心你说愿意，我好开心能和你结婚，我很自豪地要跟你一起生活，理想情况下，我想要尽可能保守秘密，但有太多狗仔队在我们家巷子坚守，他们记录了我们喜欢与不爱的一切，我要在这里发表我的宣言。”

39岁的基斯与小11岁的童书作家凯特琳的恋情，去年6月才曝光，但消息来源说在此之前两人已交往数月，无论如何应该还没满1年。媒体报道，他们当初相识就是由凯特琳的妈妈居中牵线，据说基斯与“准岳父”阿诺也相处愉快。