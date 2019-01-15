练珊恩．基本人权和种族情绪 如今首相马哈迪和未来首相安华，这两位我国目前和将来的内阁之首，一而再、再而三地发表与强调“马来人的权益更需要被维护”的言论，着着实实将抱着这些希望的人们拉回现实，现实就是：政府会率先考虑我国最大族群的感受和焦虑。

有多少选民在希望联盟政府上台后，对国家的未来抱有一丝“去种族化”和“各族平等化”的希望？如今首相马哈迪和未来首相安华，这两位我国目前和将来的内阁之首，一而再、再而三地发表与强调“马来人的权益更需要被维护”的言论，着着实实将抱着这些希望的人们拉回现实，现实就是：政府会率先考虑我国最大族群的感受和焦虑。

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在敦马指“承认统考签个名就行，但是必须考虑马来人的感受”的新闻事件上，不少人问，当受访者没有确切说出“考虑马来人的感受”这8个字时，记者从采访内容中作出这样的总结，是否等于擅自诠释受访者的意思？这是记者将受访者的口述语言转换为书写文字时，无可避免会使用到的技巧，即受访者口沫横飞地说了一大堆，记者须提取精萃，以简短的文字，让读者在阅读新闻的首个段落时，就掌握到访谈精髓。如今回看“考虑马来人的感受”这8个字，采访记者没有错，不是吗？

敦马说，我国各大族群的经济地位差距甚大。他也说，当马来人争取国家独立时，也同意让非马来人获得公民权，他们相信我们会有一个语言、一种文化，但是如今并非如此。未来首相安华则说，马来人的权益更需要被维护，因为这个国家需要由土著领袖来领导，以维护全民，无论是马来人、华人、印裔、东马族群和原住民的权益。他劝请华裔、印裔了解马来人的不安情绪，“毕竟马来人有财富被抢走的顾虑”。上述言论的价值观，都是以必须“率先”考虑马来人为出发点。

敦马说，我们需要考虑马来人的敏感性，但是顾及马来人的观感，不代表可以忽略其他种族的观感；安华说，我们虽然需要维护马来人，但是也不忽略其他种族的权益。这两个说法与联邦宪法中“马来语为我国官方语言，但是也保障各族母语”和“伊斯兰教为我国官方宗教，但是也保障其他宗教的自由”的阐述方式雷同，但是在这些句子中的“但是”却有多种解读。就敦马和安华上下文的整体言论及近期所发表的立场，都似乎透露着马来人至上以及各族种族也有孰重孰轻的分别。

另一方面，财长林冠英日前在颁发拨款模拟支票给国内独中和民办大专学府时说，当了马来西亚政府，就需要照顾各种族人民，需要离开种族施政的框框，讲究人民的基本权利。

他强调学习母语是基本人权，不应过于强调种族，因此政府在2019年财政预算案中，公平地拨款给各源流学校，包括独中，也包括私塾学校。这番言论让我们感受到在教育上平等的希望，因为接受母语教育是基本人权。

话虽如此，财长也不忘要求华社跳脱种族框框，因为若华裔继续把华人身份，而非马来西亚人身份摆在第一位的话，国民将无法团结。他说：“我们强调的是原则，强调的是理念，强调的是人权。”是的，基本人权理应是治国的理念，而不是以最大族群的焦虑与利益为先，这也是部份华裔对希盟政府的期待。

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当首相和未来首相不断强调马来人和土著贫穷、马来人和土著感觉财富被抢走的同时，财长要求华社跳脱种族框框，以马来西亚人的身份出发，不免让华社有些无所适从，因为当内阁领袖v以最大族群的利益为最先考量时，少数族群却要以马来西亚人顾全大局的心态看待与配合，叫他们如何取得心理平衡？我支持财长基本人权的观点，也希望他贯彻这个立场。若财长真的认为人权应是希盟政府的治国原则，那么请不要只对华社传达与要求，也应纠正所有以种族为出发点的内阁领袖