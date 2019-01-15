槟水供机构避免配水．5亿推展槟供水大计 槟州水供机构计划于2019年至2021年，耗资5亿100万令吉在槟州推展各项供水计划。

曹观友（坐者中）表示供水机构将针对申请调整水费一事向槟民作进一步说明，坐者左为贾瑟尼，右为孙意志，后排左起为州议员吴俊益、李俊杰、方美铼、魏子森、郑来兴及古玛利申。（图：星洲日报）

（槟城14日讯）槟州水供机构计划于2019年至2021年，耗资5亿100万令吉在槟州推展各项供水计划。

广告

槟州首席部长曹观友说，有关供水计划分别是北海-槟岛双管海底水管、霹雳河生水输送计划、提升现有所有的滤水设施、新水管及替换水管计划，以及非收益水（NRW）管理。

他说，水供机构所制定的计划都是为了避免配水，自该机构于1999年企业化以来，不曾发生配水事件。

申请槟州水费检讨

曹观友今日在新闻发布会上说，水供机构需要筹集足够资金，以实践为槟州未来而打造的各项供水项目工程，以免槟州在漫长的旱季，面临水源危机风险。

因此，他说，水供机构目前申请的槟州水费检讨，是为了上述重要供水工程项目提供资金。

“若水费检讨获得联邦政府批准，那么，从水费调整而取得的所有额外收入，将注资在这些供水项目工程。”

广告

水供机构近日发表声明

曹观友也说，水供机构会在这几天发表声明，以针对申请调整水费一事作进一步说明，让人民明白为何需要调整水费的必要性。

至于调整水费何时有定案，他说，这属于内阁权限，一旦批准调整水费机制后，必须宪报，然后才能作出宣布。

在场者有槟州水供机构首席执行员拿督贾瑟尼及槟州行政议员章锳及孙意志等。

广告

槟国际机场去年乘客流量．多达778万人次增7.59%

另一方面，曹观友透露，槟城国际机场去年的乘客流量达778万人次，比起前年（约723万人次）增长了7.59%，而通过槟机场入境槟城的国际游客也取得双位数增长，即15.21%。

他说，槟机场只能容纳650万乘客流量，可见机场处于拥挤情况，而州政府仍在等待有关当局对于扩建机场建议的好消息。

他说，虽然已有一些单位对于扩建机场向州政府作出计划书汇报，不过目前未有任何最终定案，而大马机场控股有限公司（MAHB）甚至在大选前，也曾提呈提升槟机场乘客流量至1200万人次的企划。

“不过，部长通知我们，其部门正在重组所有机场的管理事项，所以我们只能等待联邦政府的决定。”

曹观友说，若机场无法提供班次予直飞航班，那么国际航班将无法吸引更多新公司到槟城，或是无法让航空公司增加他们的现有航班。

吁联邦尽速作出决定

因此，他希望联邦政府能在今年尽速作出决定，至少可以先开始招标，工程可于下半年才展开。

此外，槟州环球旅游机构总经理黄茁原指出，截至2018年11月的数据显示，每周有283趟国际直飞航班抵槟，比2017年同时期的232趟航班增长了21.9%。

他说，在2018年，槟机场有新的国际直飞航班，同时原有城市衔接槟机场的航班也增加了班次。