庞宣．谁来关心华校？ 真正让多数华人为族群而努力奋斗的是母语教育与民族传统文化的保存及传扬。华校的生存、发展及壮大是华裔心头最为关切的大事。

日前，首相马哈迪为登嘉楼州土团党党所主持开幕仪式时说，马来人面对的问题，比承认华校的文凭（统考）更大！因此，在承认统考课题上必须考虑马来人的敏感性。同时他也说，土团党是一个马来人的政党，而作为一个马来人的政党，保护族群的地位是该党的责任。

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华校（华小、独中、华中以及民办大专院校）可说是华裔的“共同命运体”。自马来亚独立迄今，华裔成立了不少的政党，有的宣称为华校的生存和发展而奋斗。但，令人感到遗憾的是，它们大都为了党团和个人的利益而明争暗斗不休，至今仍不见改善的迹象。

真正让多数华人为族群而努力奋斗的是母语教育与民族传统文化的保存及传扬。华校的生存、发展及壮大是华裔心头最为关切的大事。回顾华教发展史，华社作出努力为其发动全国性的大大小小筹款活动不计其数；为政府对华校实施不公平的教育政策、法令及措施，走上街头举办抗议活动而领导人被抓进牢房或被褫夺公民权的事迹亦让人印象深刻……这种种印记已成为华人的共同记忆。

华校是华裔共同奋斗和努力下得来的成果，也是母语教育和文化得以传承的坚实堡垒。华人怎能不重视华校文凭（统考）不被政府承认的心头之痛呢！

又岂能不为争取统考受承认而义无反顾地作出持久的奋斗和努力！

从国阵到现今的希盟政府，华裔似乎看不到一个真正能为华校争取最大权益的政党，它们很多时候都将统考当作捞取选票的手段，在大选时派上用场而已。不像马来人前朝国阵有巫统，当今希盟有土团党在当家做主的时候，祭出超强的政治权力来捍卫及维护他们的最大权益。就如同首相敦马在巫统，以及现今在希盟掌权下所发表的谈话及所采取的行动一样，始终一以贯之地贯彻马来人主义政策，照顾马来人和土著权益。

站在维护国内最大族群权益的立场，国人或可以接受敦马以马来人为优先的做法。但是，换一个角度来看，在没有一个政党能够照顾华人权益的情况下，华人犹如被弃的孤儿任其自生自灭。在无助的现实环境下，他们为了母语教育和传统文化，为了华校在多元文化的国度里能够健康发展而争取政府承认统考文凭又何错之有？为何不能获得在朝执政党或首相更多更大的关注？

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就希盟作为民选政府而言，在509大选前许下推翻国阵政府打造新马来西亚的承诺，在维护主流族群的权益和接受少数族群的要求如承认统考文凭的考量，理应是属于同样重要的一码子事！

更何况在所有民主国家的进程里，少数族群受到政府公平对待和关注是国家发展不可忽视的重要议程。不是吗？