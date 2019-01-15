星观点．跨部门合作严打走私烟酒 走私活动的猖獗已导致国家损失巨额税收，而这些税收原本可以用来建设基础设施，推动国家发展。因此，从国家利益出发，消费者也应配合政府的取缔行动，坚决地向走私烟酒说“不”。

警方与关税局日前达成协议，将成立5个跨部门委员会，合力打击走私活动。这相信将能一步整合执法单位资源与力量，更有效打击走私活动。

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随着这项最新发展，警方和关税局日后将展开更多联合行动，与此同时也会共享资讯、专家、法律和侦查结果等，结成更紧密的合作网络，确保走私者难逃法网。

打击走私活动并非容易的任务，这种非法活动的网络复杂，盘根错节，不但有“探子”或所谓的“狗仔队”替涉案者“护航”，政府单位内部也有“内鬼”暗助，以致执法行动往往事倍功半，成效不彰。

近年“狗仔队”的行径愈见猖獗，对关税局官员的人身安全构成威胁。早前曾有关税局官员在进行追捕行动时，遭“狗仔队”开车撞击，以致伤重不治。“狗仔队”的暴力行径须受遏止，而关税局官员的人身安全也应受到保护。

如今在警方与关税局的紧密合作下，双方可一齐制定行动计划，确保取缔走私活动可以安全开展，保障关税局官员的安全。

至于“内鬼”问题，亦须解决。关税局已成立一个27人的内部调查小组，专门调查该局官员的违规行为，包括私通走私分子。涉及的官员知法犯法，罪加一等，须受严惩。

执法单位跨部门合作，结集力量，必然能更有效打击走私活动。与此同时，坊间业者须与政府配合，勿出售走私烟酒。需知，售卖走私烟酒将面对严厉惩罚，罪成可被判罚款10万令吉或监禁最少半年至最高5年，业者可要三思而行，切勿因小失大。早前已有两名巴基斯坦男子因为拥有152令吉和涉及1010令吉税额的走私烟，而被罚款10万令吉。在加强执法之余，政府亦该进行宣导，教育乡区的杂货店业者分辨走私烟酒，并呼吁消费者远离这些走私品。

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走私活动的猖獗已导致国家损失巨额税收，仅走私香烟就使我国失去50亿令吉税收；而这些税收原本可以用来建设基础设施，推动国家发展。因此，从国家利益出发，消费者也应配合政府的取缔行动，坚决地向走私烟酒说“不”。