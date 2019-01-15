张家威．谁该为美国政府关门买单？ 1月12日，美国联邦政府部份机构停摆进入第22天，意味着联邦政府迎来史上最长的关门危机。

美国总统特朗普再次创造了历史，但这并非值得光荣的壮举。

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1月12日，美国联邦政府部份机构停摆进入第22天，意味着联邦政府迎来史上最长的关门危机。值得一提的是，此次的政府关门，也使得特朗普在近2年的任期内政府停摆次数已增至3次，排名迅速上升到历任总统的第三宝座，仅次于卡特（5次）和里根（8次）。

美国传媒报道，美国四分一的联邦政府机构，包括国土安全部、司法部、商业部、农业部和国务院等受到影响，逾80万联邦政府职员被迫无薪工作或停薪留职。

政府关门会令美国社会秩序陷入极大混乱，但回顾过去，由于关门的时间并不长（过去20次关门中，有11次的持续时间少于5天，7次时间少于3天），因此未产生严重影响。然而时间越久，美国民众受到的影响越大，像是等待政府发放食品券的民众、机场安检人员领不到薪水被迫打请假打散工糊口、国家公园因工作人员不上班导致游客、园内野生生物性命受到威胁。

与此同时，政府停摆也将损害美国经济。2013年长达16天的政府关门至少造成240亿美元的经济损失。

但由于美国当时的经济状况仍未摆脱2018年金融风暴的影响，因此现今的经济状况显然更好。不过，特朗普去年为美国企业和人民提供30年来最大减税，令联邦政府支出相应飙升。此时政府关门，可能促成美国经济增长陷入颓势。

一般上，美国出现政府关门事件，主要是时任总统杠上由非自家政党掌控的国会。无独有偶，美国近两次出现长时间（超过2个星期）的政府关门事件，无论是总统或是国会，其中一方最终都会主动妥协。原因很简单：拖太久两败俱伤，还会引起民愤，双方都玩不起。1995年，克林顿在政府预算上与共和党众议院议长金里奇“硬杠”，最终由刚刚在1994年中期选举中吞败仗的克林顿向国会妥协；2013年，共和党掌控的众议院拟终止对奥巴马的“亲生儿”奥巴马医改法案资助，惟当时奥巴马仍在位，加上参议院由民主党控制，共和党无奈低头。

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在位近两年的特朗普的政府关门经验也相当“丰富”。去年，由于美国共和、民主两党就军费开支、移民问题等未能达成一致，临时预算案被参议院否决。由于未能拿到预算经费，美国联邦政府曾两度进入停摆状态，这还未算上今次已持续逾20天的停摆。

按照过去的模式，掌管众议院的民主党或特朗普，其中一方做出让步只是时间上的问题。但与以往不同的是，特朗普可谓美国史上最疯狂的总统，他可为了毫无实际用途的美墨边界围墙“勒索”国会放行，而甫重掌众议院的民主党也非省油的灯，预料美国政府停摆日子还会继续刷新纪录。

美国建国先贤们设立的制衡机制是美国政治体制的精华，让当权者可“自我修补”和相互监督。对美国民众而言，政府关门已是家常便饭。不过当权者不该滥用制衡权力，恶意阻扰或胁迫以达到政治目的。

要知道，本轮政府关门恰逢一连串问题之上发生的，包括中美贸易战、全球股市动荡、英国脱欧等。政府关门并非什么大问题，但如果把它与上述事件叠加起来，它将会成为一个严重的问题。张家威．谁该为美国政府关门买单？

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美国总统特朗普再次创造了历史，但这并非值得光荣的壮举。

1月12日，美国联邦政府部份机构停摆进入第22天，意味着联邦政府迎来史上最长的关门危机。值得一提的是，此次的政府关门，也使得特朗普在近2年的任期内政府停摆次数已增至3次，排名迅速上升到历任总统的第三宝座，仅次于卡特（5次）和里根（8次）。

美国传媒报道，美国四分一的联邦政府机构，包括国土安全部、司法部、商业部、农业部和国务院等受到影响，逾80万联邦政府职员被迫无薪工作或停薪留职。

政府关门会令美国社会秩序陷入极大混乱，但回顾过去，由于关门的时间并不长（过去20次关门中，有11次的持续时间少于5天，7次时间少于3天），因此未产生严重影响。然而时间越久，美国民众受到的影响越大，像是等待政府发放食品券的民众、机场安检人员领不到薪水被迫打请假打散工糊口、国家公园因工作人员不上班导致游客、园内野生生物性命受到威胁。

与此同时，政府停摆也将损害美国经济。2013年长达16天的政府关门至少造成240亿美元的经济损失。

但由于美国当时的经济状况仍未摆脱2018年金融风暴的影响，因此现今的经济状况显然更好。不过，特朗普去年为美国企业和人民提供30年来最大减税，令联邦政府支出相应飙升。此时政府关门，可能促成美国经济增长陷入颓势。

一般上，美国出现政府关门事件，主要是时任总统杠上由非自家政党掌控的国会。无独有偶，美国近两次出现长时间（超过2个星期）的政府关门事件，无论是总统或是国会，其中一方最终都会主动妥协。原因很简单：拖太久两败俱伤，还会引起民愤，双方都玩不起。1995年，克林顿在政府预算上与共和党众议院议长金里奇“硬杠”，最终由刚刚在1994年中期选举中吞败仗的克林顿向国会妥协；2013年，共和党掌控的众议院拟终止对奥巴马的“亲生儿”奥巴马医改法案资助，惟当时奥巴马仍在位，加上参议院由民主党控制，共和党无奈低头。

在位近两年的特朗普的政府关门经验也相当“丰富”。去年，由于美国共和、民主两党就军费开支、移民问题等未能达成一致，临时预算案被参议院否决。由于未能拿到预算经费，美国联邦政府曾两度进入停摆状态，这还未算上今次已持续逾20天的停摆。

按照过去的模式，掌管众议院的民主党或特朗普，其中一方做出让步只是时间上的问题。但与以往不同的是，特朗普可谓美国史上最疯狂的总统，他可为了毫无实际用途的美墨边界围墙“勒索”国会放行，而甫重掌众议院的民主党也非省油的灯，预料美国政府停摆日子还会继续刷新纪录。

美国建国先贤们设立的制衡机制是美国政治体制的精华，让当权者可“自我修补”和相互监督。对美国民众而言，政府关门已是家常便饭。不过当权者不该滥用制衡权力，恶意阻扰或胁迫以达到政治目的。

要知道，本轮政府关门恰逢一连串问题之上发生的，包括中美贸易战、全球股市动荡、英国脱欧等。政府关门并非什么大问题，但如果把它与上述事件叠加起来，它将会成为一个严重的问题。