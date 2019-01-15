村民16年来出钱出力布置年景．年味浓人情味浓 16年来从不间断，加叻新村第四巷居民每逢新春佳节到来，都自动自发筹款，大家出钱出力，为该巷悬挂灯笼，让大家体验新村人过新年气氛，并感受充满浓浓的人情味。

加叻新村第四巷今年的新春灯饰在夜晚散发美丽的色彩。（图：星洲日报）

焦点社区加叻第四巷

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（彭亨．加叻14日讯）16年来从不间断，加叻新村第四巷居民每逢新春佳节到来，都自动自发筹款，大家出钱出力，为该巷悬挂灯笼，让大家体验新村人过新年气氛，并感受充满浓浓的人情味。

这份长情和坚持，已深深让人感动，也非常钦佩村民的一股热诚，同心协力为家园尽一分力，展现团结精神，不分彼此。

在大家努力和花心思之下，该第四巷的新春灯饰一年比一年精彩，吸引人们到来观赏，每年年初一晚上也有隆重的开年仪式，整个巷子挤满人，场面非常热闹。

范亚牛：挂灯笼成重要活动

其中一位发起人范亚牛表示，起初只有几户村民参与，大家一起搬桌子出来进行简单的开年膜拜，然后各自拿出自己买的鞭炮摆在路中间庆祝，过了1、2年，在村民不断参与之下，使到开年仪式变得隆重和热闹，每年的第四巷挂灯笼成为村民的重要活动。

不过，他感叹说，这16年来从开始到现在一起悬挂灯笼的一些村民已不在了，无论如何，村民们依然同心协力，以期把这条巷子增加更多色彩，充满新年气氛，加强村民的联系和情谊，也让在外打拼的游子回来能产生多一份亲切感。热爱自己的家乡。

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陈志英：盼延续团结精神

另外，陈志英表示，这完全是由村民办的挂灯笼庆祝新年活动，已走过了16个年头，也成为该巷子的新年传统特色，希望年轻一辈也积极参与，把这个团结村民的精神延续下去。

“我们是在冬至开始进行挂灯笼，也在灯柱挂上一些彩灯，整条巷子约有30多户人家，屋外一片红彤彤，张灯结彩，希望做到每年的年景布置都不一样，让人眼前一亮，吸引各地人到来一游和打卡，拍照留念，也认识加叻新村。”

他也说，村民们合资合力，从来没有间断为新村增加年味，每年的开年仪式都会策划精彩节目，比如金猪祭拜、自由餐及烟花表演，从街头到街尾燃放红袍，一片人潮，全民乐翻天。

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今年2月5日年初一晚上11时举行的金猪报喜迎新年，也会准备一系列的表演节目，包括舞狮助兴表演，午夜12时是开年膜拜仪式，欢迎民众热烈参与，同欢共庆。

2018年初一晚上开年的仪式，整个巷子布满人潮，全民共庆。（图：星洲日报）