一粒蛋10日内创IG最多Like纪录‧撼赢女星Kylie Jenner 社交网站Instagram近日有帐户声言要挑战美国真人秀女星Kylie Jenner，希望用一张鸡蛋相片打破对方一张相片获最多赞好数目的世界纪录。结果“鸡蛋”帐户的照片截至昨日（1月14日）获逾2300万人赞好，大幅抛离Kylie Jenner的相片赞好数量。

“鸡蛋”帐户的照片截至昨日（14日）获逾2300万人赞好。（图：互联网）

（华盛顿15日讯）社交网站Instagram近日有帐户声言要挑战美国真人秀女星Kylie Jenner，希望用一张鸡蛋相片打破对方一张相片获最多赞好数目的世界纪录。结果“鸡蛋”帐户的照片截至昨日（1月14日）获逾2300万人赞好，大幅抛离Kylie Jenner的相片赞好数量。

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Kylie Jenner去年2月7日上载她被初生女儿握着手指的照片，至今获得逾1800万个赞好，创下纪录。网站上一个名为world_record_egg的帐户在本月5日上载一张鸡蛋照片，开门见山称要打破Kylie Jenner的纪录。相片并没花巧之处，只是一颗鸡蛋立于白色背景之前。

结果，鸡蛋照片在约一星期内获逾2300万人赞好，远多于Kylie Jenner的照片。Kylie Jenner得悉纪录被打破后，昨日展开“报复”行动。她上载短片，显示她在室外拿着一颗鸡蛋，再打破鸡蛋壳，将蛋黄及蛋白倒在地上。（香港明报）