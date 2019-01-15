谢娜超话留言激怒粉丝 ·44万粉丝大号脱粉 谢娜早前在《妻子的浪漫旅行》中，因为张口闭口就是老公张杰，被指责太装。由于粉丝在微博超话建议她“在网上或节目上不要过多提自己的感情”，谢娜一口气连发了4条超话发泄不满，竟导致44万粉丝大脱粉。

（中国15日讯）谢娜早前在《妻子的浪漫旅行》中，因为张口闭口就是老公张杰，被指责太装。由于粉丝在微博超话建议她“在网上或节目上不要过多提自己的感情”，谢娜一口气连发了4条超话发泄不满，竟导致44万粉丝大脱粉，将参与第2季《妻子的浪漫旅行》的好友章子怡发文力挺：“情感生活类的节目始终就该围绕着真情实感。请问妻子的旅行不提老公提啥？提鞋提臀还是去提心吊胆？”

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本来这件事和章子怡毫无关系，章子怡发文后却加重了事态恶化。章子怡粉丝留言劝说：“姐，你还是删了吧！我觉得这事你就不要掺和了。”指粉丝也不是反感谢娜一直提张杰，而是太过吹捧张杰了，到了让人尴尬的感觉。还有网民讽刺：“子怡姐姐，你应该和娜姐开一个脱粉座谈交流会！”

章子怡发文力挺谢娜。

谢娜在超话留言激怒粉丝。

张杰心疼曝真相：我为她骄傲

张杰14日在微博发长文力挺妻子谢娜，回应了在《妻子的浪漫旅行》、跨年活动争议、《明星大侦探》等节目中谢娜的一些表现，透露老婆只是配合节目组要求，却成为观众箭靶，“作为她的丈夫，我最心疼她。”最后也大方示爱：“我爱你，我的太阳女神！”

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张杰全文如下：

有很多朋友给娜娜提意见，说她有的事做得不对，而有的其实不是事实，还有人说我很少为娜娜发声，其实作为她的丈夫，我最心疼她，很多次我写好了微博，想为她说两句真实情况，她都很坚决的说：你好好做你的音乐，不要管这些，不重要。但是看到有些人都不了解真相，今天我还是想说说我知道的事实。

妻子的浪漫旅行，本来就是讨论夫妻相处之道的，导演跟娜娜说得最多的话就是：娜娜，记得这是夫妻情感类节目，要找话题cue到棚里的丈夫们啊。娜娜做了这么多年的节目，当然会以节目组要求为先，我想说，差不多两三天的录制剪成一期节目一个多小时，后期留哪些，剪辑完提多少次自己的丈夫，是娜娜能决定的吗？

跨年，台上背景音乐比例有点儿大，歌手有戴返送，主持人没有，现场主持人在台上基本听不见彼此的声音，很多主持人的词都串了，大家互相补救，何老师拿着台本用手碰了碰娜娜，有爱的提醒她该接词儿了，涵哥也听不见娜娜说了没有，怕节奏断掉，也在帮娜娜说，明明三位主持人有爱的举动，却被误会了。

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娜娜可以把台本发上来为自己解释，她也没有。就像几年前和康辉哥金鹰节直播颁奖，有台本设计，一共彩排了三次，最后娜娜被误会，其实那时候娜娜也只用把台本发出来就好了，她怕影响导演和节目组，什么都没说，被误会了四年。四年后康辉哥找了个机会澄清，大家才知道了真相，心疼她背锅。跨年说她抢话涵哥黑脸，涵哥跟她微信说我们的爱不会被曲解，她跟涵哥开玩笑的说：四年以后你去参加个什么讲座再说一下情况啊。

明星大侦探邀请了四季，娜娜胆子小不敢去，何老师一直鼓励她，这次终于鼓起勇气去了。导演跟娜娜说，这期节目太烧脑，怕大家只顾思考推理忘了在做节目气氛会太沉闷，希望娜娜可以调节一下气氛，娜娜努力去做了，被黑“谢娜尬”，而这个热搜点进去，很多看过的明侦粉为娜娜说话，中立的评论她：适当调节紧张的气氛就是她的风格，后面搜证厉害，推理也提出了重要的疑点，最后投对了凶手。节目组留下的是希望她呈现的，而她也做了她应该做的。做为一个新玩家，我觉得娜娜表现得很棒！

其实一个女人要做到始终乐观、积极、带给人欢乐，需要自己消化很多。她常常为我的成绩骄傲，却从不让我为她烦恼。我知道她是在为我考虑，她的要强和不在意，其实只是希望能自己消化，这样好的妻子，我真的为娜娜骄傲。而作为丈夫，我心疼她要强下的忍耐和懂事。我爱你，我的太阳女神！