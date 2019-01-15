黄振威．国家元首的召唤 再过几天，掌玺大臣丹斯里赛丹尼赛阿末将履行义务向9名统治者发出信件，告知他们新国家元首的选举。

再过几天，掌玺大臣丹斯里赛丹尼赛阿末将履行义务向9名统治者发出信件，告知他们新国家元首的选举。

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他是大马唯一可以保管并可以代表统治者理事会使用大马统治者王玺的人。

他是统治者的秘书，负责每年3次或应国家元首要求召开会议。

他最公开的角色就是宣布斋戒月的开始和开斋节的日期。

赛丹尼赛阿末，一个安静而不张扬的男人，永远保持低调。

他专业和称职地完成其职务。讽刺的是，他来自槟城，一个没有马来统治者的州属，而且会讲福建话。

身为王玺的守护者——大马王室的传统权威象征——他的任务是执行国家最独特的统治者之选，而这一次，是由于最近一系列独特情形所引发的后续行动。

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这是前所未有的，因为我国历史上从来没有一位国家元首在任期期间退位。苏丹莫哈末五世成为第一位在上任两年后退位的国家元首，他还没有完成其5年任期。

在这种动荡的情况下，人们普遍认为，88岁高龄，健康状况不佳的彭亨苏丹阿末沙，也将会选择退位。

然后在上个星期五，彭亨州王室理事会开会讨论摄政王东姑阿都拉接任彭亨苏丹的可能性。

这次会议在吉隆玻的一间酒店持续了4个小时。

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较后，他们宣布摄政王东姑阿都拉将会在1月15日正式成为第6任彭亨苏丹。

这是由二皇子东姑阿都拉曼在上星期六于北根皇宫内做出的宣布。

人们将会看到东姑阿都拉登基成为第6任彭亨苏丹，为他出任第16任国家元首的候选资格铺路。

根据轮任制度，下一个人选——在吉兰丹之后——是彭亨苏丹阿末沙，然后是柔佛苏丹依布拉欣，再接下来是霹雳苏丹纳兹林沙。但这些统治者都不会自动继承，因为仍然需要等待其他的统治者来投票决定。

选举是通过秘密投票的方式进行的。选票没有序号，但需要使用相同墨水的笔画票，并投入投票箱。只有统治者才能够参与选举。

如果统治者无法出席投票，统治者可以指定另外一名统治者作为其代理人来代替他投下一票——在1月24日即将到来的会议中，相信吉兰丹苏丹会让一名统治者担任其代理人。

虽然只有9名统治者，但在投票的过程中需要绝对地保密——掌玺大臣将会分发只印有一名候选人的选票。

这很简单——每一名统治者需要提出一名适合担任国家元首的人选。

吉打苏丹，身为最年轻的统治者，已被委任与掌玺大臣一起算票。

苏丹端姑沙列胡丁在今年10月登基成为第29任吉打苏丹。

他将不会被列为国家元首的候选人。

事实上，统治者理事会曾经就选举过程拍摄了一段视频，该视频目前收藏在大马广播电台与电视台的档案室中。

在选举中，候选人必须至少获得5票，统治者才能够献议他担任国家元首。

如果该候选人拒绝此献议，或者被提名的统治者未能获得所需的票数，则必须就名单上的下一位获得提名的统治者名字，重新进行投票。

只有在一名统治者接受献议担任国家元首，理事会正式宣布统治者接管任期5年的国家元首后，整个过程才算结束。

在选举结果公布后，选票将会在统治者面前被销毁——在此情况下，选票会被烧毁。

在向民众宣布之前，统治者会分别告知首相、下议院议长和上议院主席。

虽然有进行选举，但9名统治者并不像政治家那样有竞选活动。事实上，统治者普遍喜欢传统的轮任方式。但在过去，一些年长的统治者将会私下联络以评估一名统治者是否适合担任该职务，这是出于礼貌和避免尴尬。

需要说明的是，很多统治者保持某种程度上的关系，这是由于王室之间的联姻关系所致。

必须承认的是，我们的马来君主制度可以追溯到15世纪，是沉浸在传统和历史中，非常强调尊重马来人所遵循的习俗，或当地惯例与传统。协议必须非常谨慎的执行，而统治者将尊重这些传统。

但是，虽然国家元首之选举是9名统治者的特权——不包括首相、州务大臣，当然，不包括民众——王室已经发现他们必须应付社交媒体。

他们发现自己正受到审查，甚至受到批评。照片在大肆流传着，但他们无能为力。

虽然大马人会因为触犯法律而受到惩罚，但现实情况是，社交媒体已经成为一个全球平台，而制定政策限制民众针对王室发表评论将会是一件艰巨的任务。

在某些方面，王室遭到了冲击，民众不满看似无限制的册封如拿督和拿督斯里这样的勋衔，导致大马成为拥有最多册封人士的国家。

然后，时而爆发人民代议士和某些王室成员利用纳税人的钱来享受奢侈的生活方式的新闻。

但是统治者的角色肯定是重要的，特别是当我们的政治制度相对脆弱，争议不断和崛起的极端种族政治，我们的政治家不仅无法阻止这些让人不安的上升趋势，更糟糕的是，他们加入了这种丑陋的文化。

然后，越来越多人要让大马变成一个伊斯兰国，然后再一次，我们的政治家因为担心失去马来选票，让我们根本无法指望他们表达立场。

大马的少数民族，讽刺的是，只能指望马来统治者发言及保护现有的体制和结构。

至少有4名统治者——雪兰莪苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹和森美兰最高统治者——不断在谈论中庸的重要性以及尊重大马人权利的必要性。

新国家元首之选举不仅仅是大马人关心的事，更受世界关注，而9名统治者将面对选出新国家元首的繁重任务。