彭关丹圣贤教育中心．师长义工穿汉服拜祭先贤 彭亨关丹圣贤教育中心今天举办一年一度拜师礼及成年礼，老师、家长及义工们穿上汉服，共同拜祭古圣先贤及万姓祖先，慎终追远，改变社会风气。

父母对成年孩子谆谆告诫，尽显慈爱之情。（图：星洲日报）

（关丹14日讯）彭亨关丹圣贤教育中心今天举办一年一度拜师礼及成年礼，老师、家长及义工们穿上汉服，共同拜祭古圣先贤及万姓祖先，慎终追远，改变社会风气。

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这项活动进行的拜师礼仪式，大会让家长先向教师鞠躬致敬，并献上柳枝，希望教师严谨教育孩子，但不以暴力对待孩子们。接着由学生献上六礼，分别有代表真诚的素肉干（束修）、代表鸿运当头的红豆、代表勤奋的芹菜、代表老师苦心的莲子、代表早日高中的红枣及功德圆满的桂圆，再敬茶予教师，而教师则在学生的额头上点朱砂开智慧，并发红包及指导学生书写“人”字，寓意叮咛学生学习当个善人。

今年也是该中心第一次办成年礼，2名学生包括李勇颖及曾麒升接受祝福后，拜谢父母、老师及国家，并获得老师为他们加冠。

副会长李国雄说，在礼崩乐坏的时代，振兴中华传统道德文化实在艰巨，他非常感恩该中心的孩子们让父母愿意学习圣贤教育，成就了父母。

中心义工老师傅金玉则说，中华礼仪能柔软人的心，让人逐步放下傲慢，走向谦卑，以让智慧大开。

她说，许多人批评现代孩子叛逆，因为他们从小没有接受礼仪教化，实际上，礼仪并不刻板，反而依据时代及情况的需要，也考虑到别人的感受，非常温馨及体贴。

她认为，家长若溺爱孩子而忽略家里及学校的礼仪，会导致孩子越来越轻浮及傲慢，难以教育。

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