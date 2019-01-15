国油化学写7个月新低．马股小幅波动 截至中午休市时，富时隆综指数挫1.79点，至1674.37点。

中国政府扬言将出手稳经济，亚洲主要区域股市15日应声上扬，惟马股走跌，开盘跌1.33点，至1674.83点后，跌穿1675点关口，半天小幅波动于1672.55至1677.60点之间。

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截至中午休市时，富时隆综指数挫1.79点，至1674.37点。

富时创业板指数升36点，至4460.49点；富时全股项指数减8.88点，至11549.37点。

金融服务股指数跌9.73点，至17385.27点；种植股指数跌5.50点，至7099.72点。

上升股有295只，下跌股349只，另318只平盘，成交量12亿8700万股，值7亿1005万令吉。

上升股由雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品与服务组）领涨1令吉10仙，至146令吉40仙。

无惧大股东雇员公积金局（EPF）售股，HH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）依然上扬4仙，至5令吉74仙。

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FGV控股（FGV,5222,主板种植组）售3.5亿资产融资，激励股价升5仙或6.10%，至87仙。

乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）升9仙或9.89%，至1令吉。

油气股萎靡不振，国油贸易（PETDAG，5681，主板消费产品与服务组）领跌42仙或1.65%，至24令吉98仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）14日跌至7个月以来最低点，今天再延续昨日跌幅，挫10仙或1.20%，至8令吉25仙。

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大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）跌6仙，至7令吉94仙。