黄晓虹．告别塑料吸管之前 其实大部份大马人都有一颗爱护环境之心，相信政府的目标也是要创建一个永续经营的国家，每一项新措施都免不了经历阵痛，要人民改变习惯，抗拒是本能反应，但也反映出政策还没有足够说服力，让人民觉得改变是让生活变得更好，而不是制造障碍。

泰国餐馆侍者端上冰冻红茶用的是精致塑料杯，四月未到，餐馆已拒绝供应塑料吸管，密封塑料杯盖有个凸出的吸水孔，让顾客用啜吸的方式享用饮料。

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这样精致的塑料杯，要带走嫌麻烦，丢弃又太可惜，就在电光火石之间想到一个问题：如果这塑料杯被业者拿来循环使用，岂不是“一个杯嘴千人啜”，顿时有作呕的感觉。

新科环境部长壮志凌云，开出了路线图要带领全民向塑料垃圾告别，4月开始全国就要进入无塑料吸管的年代，在欣慰大马也能晋身先进国水准的行列，却瞄到业者和人民对于禁用吸管概念的模糊和疑问。

还剩下两个多月罢了，仍不见普及化的宣导。到底禁吸管措施会怎样实行，有什么替代方法让人们在外头喝饮料更卫生更方便，目前还是雾里看花，多数业者还是苦笑摸头。

上星期在茨厂街被艳阳毒辣一番后，看到台湾奶茶如见绿洲，立刻要了一杯，顺口问业者4月1日之后用什么方法吃黑珍珠，不料业者翻白眼说：“不管他！”。

这一句“不管他”看似赌气，其实包含的是找不到替代方案的不知所措，以及依然抗拒的心态。据说餐馆和茶室还在恼着，届时顾客打包饮料，不用吸管要如何喝？而顾客更担心的是卫生问题。

市面上已经出现可清冼的钢吸管，大中小还附带小刷子，带着出门很方便，照理问题不大，尤其女士的手提包是小小万能包，带着环保筷子匙叉钢吸管上山下海都不成问题，不过通常“两袖清风”的男士就比较苦恼，要他们口袋里插着筷子汤匙出门还真不方便。

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很多小市民喝茶或打包食物通常都是“随机行事”，不会事先计划带吸管汤匙出门。一般是逛街渴了就喝饿了就吃，以后万一忘了随身携带大吸管，又想喝珍珠奶茶，难不成要当街表演凌空吞珍珠，还是出动无影龙爪手？

我和许多市民一样支持环保。尽管政府的垃圾分类措施雷声大雨点小，家里的垃圾会分类；铝罐纸箱处理好送给收破烂的印裔同胞；食物残余堆肥后成为小辣椒、咖哩叶、香兰叶、香茅及树仔菜的养分。

我们也知道塑料吸管无法分解，又无法回收，小小吸管经年累月的丢弃也会形成破坏地球的灾害，尤其是海洋生物被塑料垃圾残害，警戒着人类和生物要和平共处，勿成为地球杀手。

其实大部份大马人都有一颗爱护环境之心，相信政府的目标也是要创建一个永续经营的国家，每一项新措施都免不了经历阵痛，要人民改变习惯，抗拒是本能反应，但也反映出政策还没有足够说服力，让人民觉得改变是让生活变得更好，而不是制造障碍。

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或者，卫生部在餐馆全面禁烟的措施可以作为前车之鉴，在落实禁用吸管之前先进行充份宣导，更要有替代方案，让茶室使用可分解的纸制吸管，就可以解决主要问题。

用惩罚方式来落实良好措施，通常会适得其反，制造抗拒心态。奖励永远比惩罚更受落，顾客携带环保吸管，可以获得折扣或积分换取奖品，人们会响应得更开心。