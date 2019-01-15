被脚踢暴力对待·学生被霸凌视频疯传 社交媒体最近广传一名中学生被数名学生脚踢暴力对待的视频，威北警区主任诺再尼助理总监证实这是去年发生在涉及一所本那牙中学学生的霸凌事件，惟事主至今未向警方报案。

（北海15日讯）社交媒体最近广传一名中学生被数名学生脚踢暴力对待的视频，威北警区主任诺再尼助理总监证实这是去年发生在涉及一所本那牙中学学生的霸凌事件，惟事主至今未向警方报案。

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他说，有关事件是于2018年初某天的下午3时30分，发生在其中一的嫌犯位于本那牙的住家，案涉一名受害者及5名嫌犯，他们皆就读相同中学，动机相信是不满有关受害者，被指偷窃一名嫌犯者的手机和零用钱所引发。

从上述视频清楚可见，一名男学生躺在地上，不时以双手试图阻挡站在其四周的数名学生以脚狂踩及身体各部份及头部。

他指出，受害者及5名嫌犯皆是男生，年龄介于15岁至17岁。

他指出，警方将会传召相关人士，以询问他们是否要针对此短片已被社交媒体广传报案，或由警方介人进行调查。

视频点击：https://www.facebook.com/beritanviral/videos/549222302262540/