一粒蛋11日内创IG最多Like纪录‧撼赢女星Kylie Jenner 社交网站Instagram近日有帐户声言要挑战美国真人秀女星凯利珍娜（Kylie Jenner），希望用一张鸡蛋相片打破对方一张相片获最多赞好数目的世界纪录。结果“鸡蛋”帐户的照片截至今日（1月15日）获逾3788万1251人赞好，大幅抛离凯利珍娜的相片赞好数量。

“鸡蛋”帐户的照片截至今日（14日）获近3800万人赞好。（图：互联网）

（华盛顿15日讯）社交网站Instagram近日有帐户声言要挑战美国真人秀女星凯利珍娜（Kylie Jenner），希望用一张鸡蛋相片打破对方一张相片获最多赞好数目的世界纪录。结果“鸡蛋”帐户的照片截至今日（1月15日）获逾3788万1251人赞好，大幅抛离凯利珍娜的相片赞好数量。

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凯利珍娜去年2月7日上载她被初生女儿握着手指的照片，至今获得逾1800万个赞好，创下纪录。网站上一个名为world_record_egg的帐户在本月5日上载一张鸡蛋照片，开门见山称要打破凯利珍娜的纪录。相片并没花巧之处，只是一颗鸡蛋立于白色背景之前。

结果，鸡蛋照片在约一星期内获上千万人赞好，至今已经累计近3800万个Like，远多于凯利珍娜的照片。凯利珍娜得悉纪录被打破后，昨日展开“报复”行动。她上载短片，显示她在室外拿着一颗鸡蛋，再打破鸡蛋壳，将蛋黄及蛋白倒在地上。（香港明报）