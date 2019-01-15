華裔男子連人帶車被擄走. 臥屍農業局空置宿舍 （古晋15日讯）华裔男子数天前遭数名男子连人带车掳走，岂料今早十时许被发现卧尸在农业局旧宿舍一个空置单位内，至于死因待警方调查。

警方人员在命案现场展开调查工作。

（古晋15日讯）华裔男子数天前遭数名男子连人带车掳走，岂料今早十时许被发现卧尸在农业局旧宿舍一个空置单位内，至于死因待警方调查。

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死者是敦国（译音，Tang Tung Kuok），四十余岁。警方已成功逮捕4名嫌犯，其中3人今日被带上法庭并延扣助查，另一名女子则获释放。

死者的亲人今早10时50分接获警方通知，赶到都顺路（Jalan Dusun）农业局旧宿舍，被告知死者陈尸在某空置单位，死者的白色休旅车则停在空屋入口篱笆处。

当地居民发现休旅车停在该处多，好奇之下前往查看，随后报警。 警方拉队到场调查，确认白色休旅车是日前被掳走男子的车，进入空置单位检查，发现死在空屋。

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砂州刑事罪案调查组主任梁顺贵高级助理总监、古晋警区主任黄亚历助理总监和古晋副警区主任纳兹伦警监闻讯先到到场。砂州警察总部警犬部队和鉴证调查组也到场协助搜证。

古晋警区主任黄亚历助理总监受询时表示，案件仍在调查中，目前无法确定死者死因。