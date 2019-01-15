“垃圾虫”穿“猴衣”捡垃圾．沙副首长：惩罚太极端 副首席部长拿督赵占山巴贡认为，仙本那县议会要“垃圾虫”身穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务，是过于极端的惩罚。

仙本那县议会推行“升级版”猴子字眼背心外套，供乱丢垃圾的垃圾虫进行社区服务时穿戴，以示县议会对市内清洁卫生的重视。（图：星洲日报）

（亚庇14日讯）副首席部长拿督赵占山巴贡认为，仙本那县议会要“垃圾虫”身穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务，是过于极端的惩罚。

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他也质疑，到底是否有任何条例允许仙本那县议会以身穿“猴背心”进行社区服务的方式，惩戒县内乱丢垃圾者的做法。

他认同，地方政府有权以诸如捡垃圾等社区服务的方式，惩罚随地乱丢垃圾者，但却不能接受和无法理解要他们身穿类似的背心的用意。

赵占也是州房屋及地方政府部长，他在昨日受询有关仙本那县议会要垃圾虫身穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务一事时，向记者这么表示。

仙本那县议会在本月10日惩罚12名随地乱丢垃圾的民众，在仙本那市镇进行为时一小时的社区服务，清洁仙本那镇内的垃圾，惟他们在进行社区服务时却须身穿写有“猴子”字眼的背心。

不少民众批评仙本那县议会此举过分，认为无需使用此方式羞辱乱丢垃圾者，惟也有民众赞同，认为此举可吓阻民众勿随意乱丢垃圾。

官员：能助解决垃圾问题

仙本那县会捍卫做法

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尽管遭到多方批评，仙本那县议会依旧捍卫要乱丢垃圾的垃圾虫穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务的做法，强调此举有助于解决县内的垃圾问题。

仙本那县官比雅努士康东感激民众对县议会的关注和批评，不过他认为，当局有必要采取严厉的行动，解决仙本那县内存在已久的垃圾和肮脏问题。

他也披露，负责监督和执行县内清洁的“雨伞联合行动”委员会已决定，推出“升级版”的猴子外套，除了印有猴子图片外，也会加上“捡垃圾义工”（Kerja amal mengutip sampah）。

他说，县议会自去年11月推行“雨伞联合行动”后，迄今已向48名乱丢垃圾的民众开罚单，当中包括2名中国游客。，被开罚单者中有32人包括该2名中国游客选择缴付100令吉的罚款，至于剩下的16人则选择进行以一小时的社区服务，取代缴付罚款。

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“委员会目前正考虑把相关罚款提升至500令吉，以及把社区服务的时间增至两小时，我们也考虑推行其他更具‘创意’的惩罚。”