刀徒挟持女童案．警追查刀徒身份动机．获救女童情况稳定 沙巴州警察总监拿督奥玛曼马表示，警方仍在追查打里卜丽雅花园挟持女童的男子身份和动机，至于获救女童目前情况稳定。

（亚庇14日讯）沙巴州警察总监拿督奥玛曼马表示，警方仍在追查打里卜丽雅花园挟持女童的男子身份和动机，至于获救女童目前情况稳定。

广告

他说，遭警方击毙的持刀男在挟持人质过程中口操苏禄语，警方透过现场的翻译员与对方谈判，对方始终没有说出挟持人质的目的，仅一直喊着“Rashid”的名字。

奥玛希望知情者能够尽快联络警方，协助警方完成此案的调查工作。

奥玛今日在新闻发布会上指出，根据警方的调查，挟持女童的男子并非当地住户，当地没有居民认识他。

他说，男子身上找不到任何身份证明文件，仅起获一部手机，目前只能根据手机里头的通讯录追查男子的身份，同时男子的指纹已交由国民登记局及相关部门作身份鉴定。

在回答记者问题时，奥玛说，男子遗体已交给法医剖检，等报告出炉才能确定男子是否因吸毒和在神志不清之下行事。

另外，他披露，被男子割伤的女童事发后先被送往斗亚兰诊所就医，再转送里卡士妇孺医院接受专科治疗，情况已稳定。

广告

打里卜丽雅花园组屋区昨天中午12时30分发生持刀男子胁持女童事件，警方在刀徒拒从后，恐女童性命不保之下采取坚攻，开6枪击毙持刀男。

传刀徒是女童生父

母亲：别造谣

被挟持的女童母亲赫娜哈欣今日驳斥有关挟持者是女儿生父的谣言。

女童已可说话

广告

27岁的赫娜强调，他们全家包括她的丈夫，没有人认识该名男子，此人和他们没有任何亲属关系，更非女儿的生父，希望民众停止散播谣言。

询及女儿的伤势，她说女儿的情况稳定，已经可以开口说话。

“女儿在昨天半夜开口告诉我她很口渴，向我要水喝。”

她指出，女儿今早由医生协助清理伤口时，向她喊痛，不过整体情况已无大碍。