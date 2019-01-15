“1中企垄断清真鸡肉入口”．吴国强质疑当局拖延审批数公司准证 东盟─中国经济贸易发展促进会总会长拿督吴国强说，根据了解，我国目前只允许进口一家中国公司的清真鸡肉，而该会接获数间外资公司投诉，指农业部及兽医局疑有意拖延他们的鸡肉入口准证申请，导致有关中国公司垄断大马市场。

（吉隆坡14日讯）东盟─中国经济贸易发展促进会总会长拿督吴国强说，根据了解，我国目前只允许进口一家中国公司的清真鸡肉，而该会接获数间外资公司投诉，指农业部及兽医局疑有意拖延他们的鸡肉入口准证申请，导致有关中国公司垄断大马市场。

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因此，他敦促农业部允许更多企业将清真鸡肉入口至马来西亚，因为市场缺乏竞争，对消费者不利，希望政府立即采取行动，纠正这种情况。

8中企申请3年未获批

“根据消息来源，自2015年起，来自中国的8间企业已经向兽医局申请初步审核要求。”

吴国强说，但是，由于兽医局的无理理由，他们整整3年都尚未获审核。

“最重要的是，为了符合兽医局的要求，其中一家公司甚至花费了超过2000万令吉来重建他们的屠宰场设施，但由于政府一直拖延该申请，已经损害了公司的财务状况及当地合作伙伴的声誉，其损失可谓无法计算。”

他说，首相敦马哈迪最近承诺，马来西亚将努力提供一个健康的商业环境，以促进潜在的外国直接投资，从而刺激经济进一步增长。

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然而讽刺的是，这些公司目前正在经历相反的情况。

“当政府不重视商家的问题，并协助商家解决问题时，再怎么向海外推广马来西亚也将是徒劳无功的，更不用说叫外国企业在马来西亚经营了。”

他促农业部正式回应此事，以加快申请过程。如果在接下来的14天内未收到该部的答复，该组织将采取必要的行动来解决这项问题。