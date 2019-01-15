学者：历史趋势．“两岸肯定统一” 由马中友好协会及大马一中促进会联办的“台海关系的矛盾与整合”座谈会，参与发言的学者和专业人士皆认为，台海两岸未来朝向统一，是历史必然的趋势，但大多数人期盼能以和平方案达致。

“台海关系的矛盾与整合”座谈会探讨台海未来发展趋势对区域带来的影响。前排左起为叶汉伦、郭义民、陈凯希、何国忠及林德顺。后排左起为吴彩宝、黄振隆、陈楷枢、陈春福、姚迪聪及方奕鸿。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）由马中友好协会及大马一中促进会联办的“台海关系的矛盾与整合”座谈会，参与发言的学者和专业人士皆认为，台海两岸未来朝向统一，是历史必然的趋势，但大多数人期盼能以和平方案达致。

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学者认为，虽然目前局势仍处在不明朗情况，但中国和台湾的统一，肯定会有这一天。

这次座谈会邀请马中商务理事会理事拿督郭义民、马大中国研究所研究员林顺德博士及拉曼大学学院社会经济研究中心主任叶汉伦主讲，主持人为吴彩宝。

这项座谈会主要是配合《告台湾同胞书》发表40周年，从历史背景、政治、经济、文化和社会角度，对台海关系的矛盾和整合进行广泛讨论。

郭义民：关心能否和平实现

郭义民说，在大马，普通上与文化中国、经济中国和教育中国建立深厚感情，同时也因为很多莘莘学子到台湾留学，对台湾的发展有一定的情感，因此，在台湾关系会给予更大的关注。

他说，历史必然会来到一个新的出口，中国和台湾的统一，显示是必然的趋势，我们关心的是能否在和平基础下成就这项大历史，实现大梦。

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林顺德：未来2年关键时期

林顺德说，从最近中国国家主席习近平和台湾总统蔡英文针对台湾关系发表的言论，虽然出现矛盾，但从正面看，激烈的讨论更能体现出这项大历史的交流。

他说，台湾对台海关系也出现很多看法，而且来自不同的领域、政党和民间舆论，这会产生新的趋势，对未来统一有新期待，实际上，台湾有很多人到中国发展、旅游和工作，早已促进民心相通，是否能进一步促成统一，未来2年是关键时期。

叶汉伦：续讨论寻统一共识

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叶汉伦说，台海两岸统一的共识，必须继续讨论，直到寻找到符合两岸人民福祉的方案。

他说，我们不用突显台湾问题存在的矛盾，更大的意义是寻找整合，朝向和平进行努力，这更能切入中国现代发展的默契。

何国忠：集思广益谈台海关系

拉曼大学学院理事会副主席拿督斯里何国忠说，这次座谈会尝试通过集思广益讨论台海关系，开拓我们的视野，也期待最终能以和平统一。

他说，大马长期和中国及台湾交往，在贸易、经济、教育和文化领域都建立深厚感情，自然关注两岸的发展，能迈向和平千秋大事。

出席者尚有马中友好协会秘书长陈凯希、大马一中促进会理事黄振隆、陈春福、陈楷枢、姚迪聪及方奕鸿等。